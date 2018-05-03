إرتفاع حركة المسافرين عبر المطار في شهر نيسان

سجلت حركة المسافرين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي لشهر نيسان من عام 2018، 730252 راكباً، فيما كانت حركة المسافرين من وإلى المطار لشهر آذار الماضي 625740 راكباً، أي بزيادة 104.512 راكباً عن الشهر الماضي.

وقد شهد مطار رفيق الحريري الدولي وصول 374942 راكباً، فيما سجلت حركة المغادرة من المطار 355310 راكباً لشهر نيسان، فيما سجلت حركة الطيران وصول 2923 ومغادرة 2927 طائرة أي ما مجموعه 5850 طائرة.

فيما سجلت حركة البضائع فيه ما مجموعه 7956556 كيلوغراماً. وسجلت حركة البريد 64275 كيلوغراماً.