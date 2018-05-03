المصارف تتطلّع الى تطبيق مقرّرات «سيدر»

أظهرت النتائج المالية غير المدقّقة للبنوك اللبنانية الأربعة الكبرى المُدرجة: بنك لبنان والمهجر وبنك عوده وبنك بيبلوس وبنك بيروت، للفصل الأول من عام 2018 إستدامة في الأداء رغم التباطؤ الإقتصادي في لبنان والإرتفاع في الضرائب على البنوك اللبنانية والإستمرار في عدم الإستقرار السياسي في المنطقة.

بلغ صافي الأرباح المجمّعة للبنوك الأربعة ما يعادل 309.44 مليون دولار في الفصل الأول من عام 2018، أي بزيادة قدرها 2.73% عن الفترة نفسها من عام 2017.

على صعيد كلّ بنك بمفرده، أظهرت النتائج أيضاً ان بنك لبنان والمهجر حقّق أعلى مستوى لصافي الأرباح بلغ 116.83 مليون دولار بزيادة 4.28%. وجاء بنك عودة في المرتبة الثانية حيث حقّق 114.08 مليون دولار بزيادة 3.52%. وحلّ بنك بيروت في المرتبة الثالثة إذ وصلت أرباحه إلى 50.68 مليون دولار بزيادة 0.87%. أمّا بنك بيبلوس فقد حلّ في المرتبة الرابعة حيث بلغت أرباحه 27.85 مليون دولار بإنخفاض 3.09%.

يُمكن تقييم أداء البنوك الأربعة الكبرى المُدرجة إذا اعتُمدت المقاييس النسبيّة للربحية، كالمردود على متوسط أموال المساهمين من الأسهم العادية (Common Equity) ROACE والمردود على متوسط الموجودات ROAA، اللذان يمثّلان الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد الإيرادات. وعلى صعيد هذه المعايير، حلّ بنك لبنان والمهجر أيضاً في المرتبة الأولى حيث بلغ الـ ROACE 15.21% والـ ROAA 1.42%، تلاها الأداء للبنوك الأخرى حيث بلغ الـ ROACE 12.00% والـROAA 1.05% لبنك عوده، وبلغ كذلك الـ ROACE 10.50% والـROAA 1.11% لبنك بيروت، في حين بلغ كلّ من المردود المماثل 5.31% و0.49% على التوالي لبنك بيبلوس. ويعود السبب الرئيسي لفعالية أداء بنك لبنان والمهجر إلى تحقيقه أدنى مستوى لنسبة الكلفة إلى الإيرادات، التي تعكس الكفاءة التشغيلية والإدارية في الأداء، والتي بلغت 37.03% مقابل 47.00% لبنك بيروت و50.50% لبنك عودة و60.70% لبنك بيبلوس.

وينسحب أداء البنوك في الربحية على أداء معظم بنود ميزانياتها. بالنسبة لبنك عوده، وصلت موجوداته في نهاية شهر آذار 2018 إلى 43.48 مليار دولار بإنخفاض قدره 1% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2017، ووصلت قروضه إلى 15.6 مليار دولار بانخفاض 8.24%، بينما إرتفعت أموال المساهمين إلى4.27 مليار دولار بنسبة 12.71%.

على صعيد بنك لبنان والمهجر، وصلت موجوداته إلى 33.19 مليار دولار بزيادة 10.13% وارتفعت محفظة قروضه إلى 7.58 مليار دولار بزيادة 6.53%، في حين إزدادت أموال المساهمين إلى 3.13 مليار دولار بنسبة 9.41% . وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية البنك قد استفادت من حيازته ودمجه لموجودات ومطلوبات فروع بنك HSBC لبنان الثلاثة بتاريخ17/6/2017.

أما بنك بيبلوس، فقد إرتفعت موجوداته إلى 23.08 مليار دولار بزيادة 8.46% وازدادت القروض إلى 5.55 مليار دولار بزيادة 6.87%، بينما وصلت أموال المساهمين إلى 1.91 مليار دولار بارتفاع 4.04%.

وفي ما يتعلق ببنك بيروت، فقد ازدادت موجوداته إلى18.13 مليار دولار بزيادة 7.17% وارتفعت القروض إلى 5.29 مليار دولار بزيادة 9.93%، في حين ارتفعت أموال المساهمين إلى 2.40 مليار دولار بنسبة 1.57%.

تُظهر نتائج البنوك اللبنانية الأربعة الكبرى المُدرجة نمواً مُستداماً ومركزاً مالياً جيداً بفضل السياسات المُحافظة والإدارة الكفوءة التي تتمتّع بها هذه البنوك، ويبقى في ذلك القطاع المصرفي في صدارة الركائز المالية في لبنان والعامود الفقري للإقتصاد. وتتطلّع البنوك إلى تحسّن في الظروف التشغيلية في المستقبل القريب مع البدء بتطبيق مقرّرات مؤتمر «سيدر» ونهاية الإنتخابات البرلمانية.