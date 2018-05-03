فرنسَبنك يُصدِر أولَ سندات خضرَاء لدعم التمويل المُستدام في لبنان

فرنسَبنك هو أول مصرف يصدر سندات خضرَاء في لبنان ومنطقة المشرق العربي لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة، للمساهمة في مكافحة تغيّر المناخ. وقد قام فرنسبنك للأعمال (FIB)، مصرف الاستثمار المملوك بالكامل من فرنسَبنك، بدور وكيل التوظيف (placement agent) في ما يتعلق بعرض وتسويق برنامج السندات الخضراء. وسوف يتبع هذا الإصدار الأول بقيمة 60 مليون دولار سلسلةُ سندات خضراء تأتي ضمن برنامج شامل بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار. وقد إكتتبت مؤسسة التمويل الدولية IFC، العضو في مجموعة البنك الدولي، والمستثمر الرئيسي في برنامج السندات الخضراء لفرنسبنك، مبلغ 45 مليون دولار في الإصدار الأول، كما حصلت على موافقة مجلس إدارتها لاستثمار مبلغ إضافي بقيمة 30 مليون دولار في البرنامج نفسه، ليصل إجمالي مشاركتها إلى 75 مليون دولار. كذلك قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بالاكتتاب بمبلغ 15 مليون دولار أميركي كأول مشروع إقراض للبنك في لبنان، بعد توقيعه مع فرنسبنك اتفاق خط تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار أميركي، بتاريخ 15 آذار 2018، في بيروت. وهذه السندات ستخوّل فرنسبنك أن يموّل المشاريع الصديقة للبيئة، والهادفة إلى تعزيز كفاية الطاقة والطاقة المتجددة والمباني الخضراء. كما ستدعم هذه السندات تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد صديق للبيئة في العديد من القطاعات، بما في ذلك الصناعات والجامعات والمدارس، وغيرها.