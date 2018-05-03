تحويلات المغتربين تنخفض إلى 5.4 مليارات دولار!

أشارت الارقام الصادرة عن #مصرف_لبنان إلى أن تحويلات المغتربين إلى لبنان بلغت 5.38 مليار دولار في العام التسعة الأشهر الأولى من العام 2017، ما يشكل انخفاضًا بنسبة 2.2 في المئة من 5,5 مليارات دولار في الفترة عينها من العام 2016. وبلغت هذه التحويلات 1.85 مليار دولار في الفصل الأول، و1.75 مليار دولار في الفصل الثاني، و1.78 مليار دولار في الفصل الثالث من العام 2017. وتعكس هذه النتائج انخفاضاُ فصلي نسبته 12.2 في المئة في الفصل الأول مقارنة بالفصل السابق، وتراجع نسبته 5.2 في المئة في الفصل الثاني، وتحسّن نسبته 2 في المئة في الفصل الثالث من العام 2017. إشارة إلى أن أرقام مصرف لبنان هي البيانات الرسمية الوحيدة لتحويلات المغتربين من وإلى لبنان.

وفيما بلغت تحويلات المغتربين إلى لبنان في التسعة الأشهر الأولى من العام 2017 المستوى السادس الأعلى لها خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2017، بلغ معدل تحويلات المغتربين إلى لبنان 5.37 مليارات دولار سنوياً في التسعة الأشهر الأولى من الفترة الممتدة بين 2008 و2017، وبلغت أقصاها 5.58 مليارات دولار في التسعة الأشهر الأولى من العام 2015. وسجلت تحويلات المغتربين إلى لبنان معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته -0.2 في المئة خلال الفترة الممتدة بين التسعة الأشهر الأولى من العام 2008 والفترة نفسها من العام 2017.

الى ذلك، بلغت تحويلات المغتربين الخارجة من لبنان 3.28 مليارات دولار في التسعة الأشهر الأولى من العام 2017، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المئة عن 3.1 مليارات دولار في الفترة عينها من العام 2016. و ووفق نتائج التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد بلغت هذه التحويلات 1.06 مليار دولار في الفصل الأول، و1.08 مليار دولار في الفصل الثاني، و1.15 مليار دولار في الفصل الثالث من العام 2017. وبلغت هذه التدفقات معدل سنوي قدره 3.33 مليارات دولار في التسعة الأشهر الأولى من الفترة الممتدة بين 2008 و2017، حيث أعلى نسبة لها والبالغة 4.1 مليارات دولار في العام 2009. على هذا النحو، بلغ صافي تحويلات المغتربين إلى لبنان 2.1 مليار دولار في التسعة الأشهر الأولى من العام 2017، وهو خامس أعلى مستوى لها منذ العام 2002، وما يشكّل انخفاضاً بنسبة 13 في المئة من 2.4 مليار دولار في التسعة الأشهر الأولى من العام 2016.

بموازاة ذلك، رفع البنك الدولي تقديراته لتحويلات المغتربين إلى لبنان إلى 7.95 مليارات دولار في العام 2017 من 7.9 مليارات دولار قدّرها سابقاً. إشارة الى أن تقديرات البنك الدولي تستند على بيانات مصرف لبنان، مما يعني أنه سيستخدم تقديراته لعام 2017 ليتناسب مع أرقام المصرف المركزي بعد أن ينشر الأخير نتائجه للفصل الرابع. وتشير تقديرات البنك الدولي الحالية أن تحويلات المغتربين إلى لبنان ارتفعت بنسبة 4.6 في المئة في العام 2017 مقارنة بنسبة ارتفاع 1.7 في المئة في العام 2016. وفي المقارنة، ارتفعت تحويلات المغتربين إلى البلدان النامية بنسبة 8.5 في المئة، ونمت تلك إلى الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع بنسبة 8.1 في المئة، وازدادت التحويلات إلى الدول العربية بنسبة 9.9 في المئة في العام 2017.

وقُدّر البنك الدولي تحويلات المغتربين إلى لبنان بما يوازي 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، وهي النسبة الـ15 الأعلى عالمياً وبين الدول النامية، والنسبة الرابعة الأعلى بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والنسبة الثانية الأعلى بين الدول العربية متأخرة فقط عن اليمن 20.3 في المئة) من الناتج المحلي. وكانت وصلت تحويلات المغتربين إلى لبنان إلى ما يوازي 15.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و15.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016.