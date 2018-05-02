وقف الحفر في بئر غاز مغربية لإجراء مزيد من الاختبارات الزلزالية

أعلنت شركة «تشاريوت أويل» عن الانتهاء من حفر بئر نفط في عمق المحيط الأطلسي في المياه المغربية المقابلة للعاصمة الرباط، كانت شرعت فيها قبل 50 يوماً، بعمق 3 آلاف متر تحت الماء داخل مساحة 200 كيلومتر مربع.

واستعانت الشركة الأميركية- البريطانية التي تملك 3 رخص اسكتشاف للنفط والغاز في المغرب، وأخرى في البرازيل وناميبيا، بخبرة سفينة الحفر «سايبيم» التابعة لمجموعة «إيني» الايطالية النفطية التي تملك بدورها 40 في المئة من حقوق الاستغلال في حقل «الرباط اوفشور».

وأشارت الشركة الى إنها ستتوقف عن الحفر في أعماق المحيط إلى حين استكمال دراسة المعطيات التقنية المتوافرة باستعمال عمليات الحفر الزلزالي الثلاثية الأبعاد.

وكشفت مصادر مطلعة أن نتائج الحفر جاءت دون التوقعات، إذ كانت الشركة قبل حفر البئر أمام سواحل الرباط، تتوقع اكتشاف 768 مليون برميل مكافىء نفطي، بالاستناد إلى النتائج المحققة داخل اليابسة المقابلة، التي كانت أبظهرت وجود كميات جيدة من الغاز في منطقة الغرب شمال مدينة القنيطرة.

وتتقاسم أربع شركات حقول اسكتشاف النفط والغاز واستغلالها في منطقة ساحلية تمتد 1700 كيلومتر مربع، الجزء الأكبر منها داخل المحيط الأطلسي تمتد من شمال الدار البيضاء إلى جنوب العرائش.

ويتحفظ الكثير من الشركات العاملة في اكتشاف النفط والغاز في المغرب، عن الإفصاح عن تفاصيل كافية حول نتائج الحفر التي تنفذها وحجم الاكتشاف والمخزون.

وتعتبر الكلفة في عمق البحر أكبر بأضعاف منها داخل اليابسة، بسبب التقنية العالية والخبرة الصناعية للعمل في عمق بحري بأميال عدة تحت قشرة الأرض، ما يفسر وجود كونسرتيوم يضم «ايني» الإيطالية و «ودسايد» الاسترالية و «تشاريوت أويل» البريطانية، والمكتب المغربي للهدروكاربون الذي يملك 25 في المئة في حقل «الرباط اوفشور».

وأفادت مصادر تقنية بأن «نتائج الاستكشاف في مجملها مشجعة… على رغم اختلاف تقويم الكميات المحتملة في أعماق المحيط، لأن المنطقة تقع في أحواض رسوبية جوراسية وميوبليوسينية، وهي عناصر جيولوجية تدل على تشابه الخصائص المغربية مع تلك التي عرفت باكتشافات مهمة للغاز والنفط تعرف بـ «كريتاسيوس».

وكانت شركة «سانود إنيجري» البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف حقل نفط مهم في منطقة تندرارة شرق المغرب على الحدود الجزائرية.