التزام مكافحة تبييض الأموال وتشديد على تطوير الحلول وتبادل الخبرات

تستوجب التحديات المتمثلة بارتدادات الظروف السياسية والأمنية وعمليات الإرهاب التي تشهدها بلدان المنطقة ودول كثيرة في العالم، وتطوير معايير مكافحة تبييض الأمول وتمويل الإرهاب، استمرار العمل المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لحماية الاقتصادات والمجتمعات. وأجمع على هذا الموقف المتحدثون في افتتاح أعمال الاجتماع العام الـ27 لـ «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» MENAFATF، المختص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي استضافتها بيروت أمس.

وتركّزت المناقشات على سُبل تطوير الحلول لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وتعزيز تبادل الخبرات وتذليل العقبات بين الدول، لتأكيد أهمية التزام المعايير الدولية في هذا المجال.

واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «اجتماعنا يُعقد في وقت تواجه المنطقة تحدّيات كثيرة، بعضها ناجم عن ارتدادات الوضع السياسي والأمني وأعمال الإرهاب التي استهدفت الكثير من بلداننا، وبعضها الآخر ناتج عن التعديلات المستمرة الطارئة على معايير العمل الدولية، في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقواعدها». من هنا، أكد «أهمية الحوار وتبادل الأفكار والعمل المشترك، لتحصين النظم القانونية والعمل على تحسين الفعالية العملية لأنظمتنا». وشدد سلامة على أن تطبيق لبنان للمعايير الدولية «يبقى أولى الأولويات بالنسبة إلينا، لأن ذلك يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزّز الاستقرار النقدي وسلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه أيضاً من الأخطار خصوصاً السمعة». ولم يغفل أن لبنان «يشارك في هذا الإطار بكل مؤسساته المعنية في القطاعين العام والخاص، بالعمل الجدي على الحفاظ على نظام فعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال جهود هيئة التحقيق الخاصة وتعاونها مع الجهات الخارجية والداخلية، بما فيه لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال واللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب».

وعن مكافحة الإرهاب وتمويله، قال إن لبنان «يشارك في المجموعة الدولية لمحاربة تنظيم داعش (CIFG)، ويرأس أحد فريقي العمل العاملين في هذه المجموعة، كما شارك في دراسة أعدتها مجموعة «إغمونت» عن «تنظيم داعش».

وشارك في الافتتاح نائب رئيس «مينافاتف» صبحي مصباح الزيد.

ورأى الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة نائب رئيس مجموعة «إغمونت» عبدالحفيظ منصور، الذي مثّل لبنان كرئيس في هذه الاجتماعات، أن موضوع الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة تمويلها «يبقى خطراً قائماً، إذ على رغم تراجع وجود تنظيم «داعش» وأمثاله في المنطقة، لا تزال هذه الجريمة تهدّد أمن دولنا واستقرارها، وتعدّت هذه الظاهرة حدود المنطقة مهدّدة الأمن والاستقرار في دول كثيرة في العالم». لذا شدد على «التعاون العملاني والمؤسساتي لأنها المفتاح الأساس في عملية المكافحة وفعاليتها». وأكد «ضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمراقبين والجهات المعنية الأخرى في هذا المجال، لتطوير قدراتنا وإرساء أسس المكافحة الفعّالة في هذا الشأن».

ولفت منصور إلى أن الجرائم الإلكترونية «باتت تشهد انتشاراً متزايداً، وتكمن خطورة هذه الجريمة في سرعة حدوثها، وكذلك سرعة انتقال الأموال من بلد إلى آخر».

وأعلن السكرتير التنفيذي لـ «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الوليد آل الشيخ، أن المجموعة «تأخذ على عاتقها مسؤولية التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار إلى أنها «في مسعى متواصل مع الدول الأعضاء فيها، لمساعدتها في رفع مستوى التزامها المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح لها بمواكبة المنظومة التشريعية والقانونية لديها وتحديثها، خصوصاً في ظل تزايد النشاطات المالية والمصرفية عبر الحدود وتطورها، وتعدد التقنيات المستخدمة في ذلك». وذكر أن «جهودها تمتد في التواصل مع شركائها من المنظمات الإقليمية والدولية، لتعزيز سياساتها وآلياتها في هذا الصدد، ونقل المعارف والخبرات لفائدة الدول الأعضاء فيها».

وأعلن آل الشيخ «مواصلة سعي المجموعة إلى توثيق علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجموعات النظيرة، وتعزيزاً لمكانتها بين هذه المجموعات وتفرّدها بالسمعة الجيدة التي اكتسبتها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأشار إلى أن المجموعة «حصلت أخيراً على مقعد مراقب لدى مجلس المحافظين التابع لصندوق النقد العربي».