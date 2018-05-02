رؤية 2030 الإقتصادية .. باب نحو الخصخصة أم خطة يمكن تطبيقها؟

تغيّر نمط حياة السعوديين في الفترة الأخيرة، عقب تسلّم محمد بن سلمان الحكم فيها، فتبدّلت بعض القوانين، الأنشطة، الأهداف ومسار الحياة بشكل عام في المملكة. وإذ كرّت سبحة التطورات بدءاً باحتجاز أمراء في فندق الريتز، مروراً باحتجاز قسري لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وصولاً إلى التغيّر في طبيعة العلاقات بينها وبين الدول الأخرى، ها إن السعودية اليوم تبدأ بسلسلة خطوات أطلق عليها البعض إسم “إصلاحات” فيما اعتبرها البعض الآخر “خزعبلات”.

من المتعارف عليه أن السعودية تعتمد بشكل أساسي وأوّلي على النفط في إقتصادها، وبينما يسجّل هذا القطاع خسائر كبيرة بعد انهيار أسعار برميل النفط من جهة وعدم عودته إلى أسعاره التي أغنت بلدان النفط لسنوات كثيرة، ها إن إدارتها تضع عبر شركات دولية عدة، منها شركة ماكينزي المكلّفة رسم خطة إقتصادية للبنان، بوضع رؤية إقتصادية جديدة، خطة إقتصادية شاملة لتقليل الإعتماد على الإيرادات النفطية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل بإمكان السعودية، أكبر بلد نفطي في العالم، التخلي عن النفط كمصدر أساسي للإيرادات وتنويع إقتصادها؟ هل تسمح لها بذلك بنى المملكة التحتية، ماذا عن البنى الإجتماعية، التعليمية وغيرها؟

مايا نادر

في عام 2016، أقرّ مجلس الوزراء السعودي خطة اقتصادية ترمي إلى التقليل من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الإيرادات. وأطلق على الخطة اسم “رؤية السعودية 2030”. وأعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق صندوق سيادي بموجب الخطة بألفي مليار دولار.

وخلال جلسته، التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، قرر المجلس “الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية”.

وقال بن سلمان، الذي يتولى رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن صندوق الاستثمارات “قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون دولار”، ويندرج البرنامج في إطار الخطوات الإصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم أنها أكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها، في ظل التراجع الحاد في أسعاره عالميا.

ما هي رؤية 2030؟

رؤية المملكة 2030 هى خطة استراتيجية وضعتها قيادة المملكة لمدة 15 عاما، وقد حملت تلك الخطة تطلعات المملكة للمرحلة القادمة.أما أبرز النقاط التي تطرحها الخطة، فقد فصّلها كالتالي:

طرح أقل من 5 في المئة من أسهم شركة “أرامكو” النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية، سيكون اكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية

تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار ليصبح بذلك “أضخم” الصناديق السيادية عالميا.

زيادة الإيرادات النفطية ستة أضعاف من 435 مليار دولار سنويا إلى 267 مليارا من خلال اقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة وغيرها وسلسلة إجراءات تنفيذية ما سيحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط ويقلل من تأثير تراجع أسعاره عالميا على المالية العامة للبلاد.

زيادة عدد الذين يؤدون سنويا مناسك العمرة من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول سنة 2030 عن طريق استثمارات وحوافز.

تصنيف المملكة العربية السعودية وجعلها من ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين

رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 38 بالمئة حاليا إلى 57 في المئ

ر فع حصة الصادرات غير النفطية من 16 بالمئة من الناتج المحلي حاليا إلى خمسين في المئة من الناتج

زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 بالمئة الى 30 وخفض نسبة البطالة من 116 بالمئة إلى 7 في المئة فقط.

إطلاق صناعة عسكرية سعودية

العمل على تعزيز مكافحة الفساد

(..)

مع أو ضد ؟

محمد بن سلمان نفسه اعتبرها الخطة الأجرأ في تاريخ السعودية، اختلفت الآراء الداخلية والخارجية حول هذا الموضوع، وبينما اعتبر البعض الخطة الإقتصادية هي الأولى في تاريخ المملكة وصاحبة المدة الأكبر بين الخطط التنموية العشر التي طبقتها خلال العقود الماضية، يرى البعض الآخر أن في الأمر مبالغة!!

من الواضح أن التركيز في هذه الخطة على قضية تنويع الإقتصاد، لأن التدهور في أسعار النفط منذ العام 2014، أعطى إشارات مهمة جداً للحكومة السعودية، بأن استمرار التراجع في أسعار النفط ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي على المديين “القريب والبعيد”، وأيضا على احتياطيات المملكة الخارجية واستثماراتها وبينما صرّح بن سلمان أنه يعتقد أنه في عام 2020 نستطيع أن نعيش من دون نفط، تساءل البعض الآخر كيف يمكن تحقيق ذلك إذا كانت 90 في المائة من مداخيل البلاد حالياً تأتي منه ؟

كبير محللي التصنيفات الائتمانية لدول الخليج في “ستاندرد آند بورز” اعتبر أنه طالما كان التغيير تدريجيا وقد بدأ مع محاربة الفساد، فإن هذه التغييرات يمكن أن تكون إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، وأن تكون إيجابية في جذب المستثمرين في المستقبل “.

بينما في الإطار نفسه، أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في السعودية وفقاً لـ”رؤية 2030″، ولا سيما في ما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.

وأشار الصندوق، في تقريره الذي تضمّن مشاورات المادة الرابعة للسعودية مع الصندوق في مطلع أكتوبر/تشرين الثاني ، إلى التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية، وأكد على حجم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسّن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة، وأكدوا الحاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي، بهدف تحسين عناصر تعديل النفقات، بغرض إتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية

في المقابل، يظهر بحث سريع عبر محرّك البحث غوغل عدم قناعة عدد لا بأس به من الخبراء بهذا التغيير، فسام بلاتيس الرئيس التنفيذي لشركة “MENA Catalysts” لاستشارات السياسة العامة بالمنطقة، أشار في تصريحات له لـCNN، أن “إصلاح اقتصاد بحجم اقتصاد السعودية يشبه بدرجة كبيرة تحريك حاملة طائرات، وربما ليس من الحكمة أخذ انعطافات سريعا”.

عتريسي:

في الواقع، من المتعارف عليه أن أي إصلاح سياسي كان أم إقتصادي، يتطلّب هيكلية معينة قوامها الأساسي هيكل إداري متطور ومتكامل، مواطن يلتزم ويحاسب، إستعداد لوجستي، بشري وتكنولوجي .. الخبير الإقتصادي طلال عتريسي، وإذ لا يعلّق على الخطة السعودية كخطة بحد ذاتها، بل يشير إلى أن تغيير إقتصاد أي دولة من الإعتماد على مصدر واحد ووحيد للدخل إلى مصادر متعددة يحتاج إلى بنى إقتصادية، مؤسسات تكون قادرة لأن تقوم بهذا الدور، فضلاً عن البنى الإجتماعية الحاضرة للمشاركة في تطبيق هذه الخطة.. الأمر الذي اعتبره عتريسي في حديث لـ “الإعمار والإقتصاد غير موجود في في المملكة، كما لا تلميح لكيفية تطبيق هذا المشروع في الخطة!!

تعليقاً على فكرة الإنفتاح التي تحاول السعودية نشرها في مجتمعها، بدءاً بالسماح للنساء بالقيادة وفتح دور السينما وباب السياحة .. يؤكد عتريسي أن لا علاقة لهذا الإنفتاح في الإقتصاد. وعلى سبيل المثال، ومقارنة ببلد آخر يعتمد بشكل أساسي على النفط، كإيران فهي ورغم وفرة المواد البديلة التي تغني الإقتصاد، إلا أنها كبلد لن تستطيع التخلي عن النفط، فكيف ستفعل السعودية؟؟

ونعليقاً على آمال ولي العهد، يشير عتريسي إلى أنه إلى يومنا هذا، فإن محمد بن سلمان يعتمد بشكل أساسي على النفط، فيشتري الأسلحة من أميركا بأموال النفط، بمئات مليارات الدولارات. ومختلف الصفقات الاخيرة أيضاً، فتساءل كيف يقول أن عام 2020 ستتمكّن المملكة من العيش من دون الإعتماد على النفط؟

النقطة الرابعة التي تطرق إليها عتريسي تتعلق بعدم جهوزية المجتمع السعودي كأفراد للاندماج والإنخراط في العمل، فسياسة المملكة طوال آخر 15 سنة، فرضت على كافة المؤسسات توظيف عدد معين من السعوديين، الذين وللأسف كانوا يتقاضون رواتبهم دون أن يعملوا من الأساس!!

في نهاية المطاف، يشير عتريسي إلى أن المؤشرات الأولوية، من رفع الأسعار وزيادة الضرائب لا تبشّر بالخير بل إن الأتجاه نحو الخصخصة أمر واضح، مما يؤدي إلى التساؤل عن هويّة محضري الخطة ومدى خدمتها للرؤى الأساسية ّ!!

كادر

بعض أكبر التغييرات المتوقعة في المملكة العربية السعودية خلال 2018:

ارتفاع أسعار الوقود ( وقد تم البدء بتطبيق هذا الإصلاح)

السينما سوف تعود : ومن المتوقع أن تفتح أولى السينمات أبوابها في مارس/ آذار .. وقال آدم أرون الرئيس التنفيذي لشركة “AMC”، أحد أكبر مشغلي دور السينما في العالم، في تصريحات لـCNNMoney، إن سوق السينما في السعودية تُقدر بحوالي مليار دولار.

النساء ستتمكن من القيادة… ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز النمو وتمنح النساء دورا أكبر بكثير في الاقتصاد. وتبلغ نسبة النساء في القوة العاملة 22% فقط، وتهد “رؤية السعودية 2030” إلى رفعها لنحو 30%. ووضعت الحكومة هدفا بأن يكون 65% من الدخل القومي من القطاع الخاص، ومشاركة المزيد من النساء في العمل ستكون عنصرا رئيسيا.

السياح سيحصلون على فيزا

سيتمكن السياح من زيارة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى. وكان الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، قال في مقابلة مع CNN، إن المملكة سوف تصدر أول تأشيرات سياحية في 2018.

وتطمح المملكة في تنمية السياحة، إذ أعلنت بالفعل عن عدة مشروعات، من بينها بناء سلسلة منتجعات سياحية على ساحل البحر الأحمر، وتسعى إلى زيادة عدد السياح من 18 مليون سائح عام 2016 إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

طرح أرامكو

أعلن المسؤولون السعوديون أنهم يخططون لطرح جزء صغير من أسهم أرامكو للاكتتاب في 2018. وإذا حدث ذلك، فسيكون أكبر طرح في سوق الأسهم بالتاريخ. وقال مسؤولون إنهم يتوقعون تقدير قيمة أرامكو، أكبر شركة نفط بالعالم، بحوالي 2 تريليون دولار، وبيع 5% فقط من أسهم الشركة سوف يعادل 100 مليار دولار.

كادر:

“الدب الداشر”

عدد كبير من اللبنانيين يعيش ويعمل في المملكة العربية المتحدة، وفي سؤال بسيط لبعض المغتربين عن أوضاعهم بعد التغييرات الحاصلة في السعودية، فإن الجميع دون استثناء غير مرتاح لها، لا بل يفكّر بالعودة إلى لبنان بسبب ما سمّي بـ “الإصلاحات الإقتصادية” التي أدت إلى فرض ضرائب جمّة على قطاعات كثيرة، أولها على قيمة الكفالة، أسعار تنكة البنزين التي تخطّت تلك المتعارف عليها في لبنان، فضلاً عن رفع فاتورة الكهرباء والمياه .. وكل ما يتعلّق بحياة المواطن اليومية.

هذه الأساسيات التي كان يتمتّع بها المواطن السعودي دون دفع مبالغ تذكر، بات اليوم تأمينها يتطلّب مبلغاً مالياً يؤثر فعلاً على قدرة المواطن الشرائية. وبالتالي فإن الأمر لم يرق للكثير من اللبنانيين هناك، وهم يفكرون ملياً بالعودة إلى لبنان.

لا يقتصر التململ على المغتربين اللبنانيين العاملين في السعودية، فإن حالات التذمّر واضحة أيضاً على السعوديين إن بسبب غلاء الأسعار أو بسبب الإنفتاح الذي يوليه ولي العهد السعودي إهتماماً بالغاً ، مع ما يطرحه من تغييرات جذرية في البنى الإجتماعية. السعوديون المتذمّرون يطلقون على ولي العهد صفة “الدب الداشر” ويتململون من التغييرات المفروضة فهم مرتاحون في قوقعتهم ولا يريدون أي تغيير يذكر فضلاً على أنهم لا يرون أي ارتباط بين تطبيق الخطة الإقتصادية وسياسة الإنفتاح !!