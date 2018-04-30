ناجي قديح: “كلنا بيروت” لائحة مدنية تحمل شعار ” في العيش الكريم”

في ظل ترشّح مختلف الأحزاب على الإنتخابات النيابية، يحط المجتمع المدني رحاله مع أشخاص لم يقبلوا بأي شكل من الأشكال المساومة على مبادئهم وتخطّي اعتراضاتهم على ممثلي السلطة ووضع اليد بيدهم.

لائحة “كلنا بيروت” تغرّد وحيدة دون أي دعم سياسي بل مدني ووطني، وفي هذا اللقاء، نبذة عن أهم بنود الخطة الإقتصادية، في حديث لمرشّح اللائحة في دائرة بيروت الثانية الدكتور ناجي قديح.

ما هي أهم نقاط برنامجكم الإنتخابي الإقتصادي؟

نؤمن بحق اللبنانيين بالعيش الكريم بناء على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والانماء المتوازن. من هنا الحاجة الملحة لمعالجة التدهور الحاصل في بيروت والوطن على صعيد المسائل الحيوية لحياة الناس، أي الصحة والسكن والتعليم والبيئة والثقافة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لها.

تقديم حلول عملية و فعالة لتأمين العيش الكريم لأهل العاصمة وكل لبنان، في مجالات، الصحة بإعتماد البطاقة الصحية الشاملة وصيانة المستشفيات الحكومية. والسكن، بإعتماد سياسة إسكانية لذوي الدخل المحدود من أهل بيروت، ضمن سياسة إسكانية وطنية شاملة لكل لبنان. والتعليم، بالعمل على تحديث المناهج وتعزيز المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية. والثقافة، بتفعيل القوانين التي تؤمن الحماية المناسبة للتراث الثقافي الوطني في بيروت وكل لبنان. والبيئة، بإعتبارها ثروة الوطن، ومعالجة ملف النفايات بعيدا عن نهج الصفقات، والإصرار على رفض المحارق والمطامر العشوائية، واعتماد خطة وطنية متكاملة لإدارة سليمة بيئيا، لإعادة التدوير ومعالجة النفايات بأقل ضرر ممكن على البيئة وعلى صحة المواطنين وبكلفة عقلانية بعيدا عن هدر المال العام.

في مجال النقل ، نرى ضرورة إعتماد خطة اصلاح النقل العام في لبنان، وبالاخص داخل بيروت الكبرى والعمل على إعادة تشغيل وسائل النقل العام في بيروت وضواحيها بما في ذلك تحفيز النقل البحري. كما يجب وضع معايير وطنية لإنشاء وصيانة وترميم البنى التحتية للنقل على كافة الأراضي اللبنانية.

ندعو إلى مكافحة البطالة التي تدفع شباب لبنان إلى الهجرة، وإلى تحديث البنية الاقتصادية وتنشيط سوق العمل ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية والطاقة.

في عنوان العدالة الاجتماعية، نشدد على معالجة الازمات التي يعاني منها المواطن في الخدمات الاساسية من كهرباء ومياه وقطاع الاتصالات (الانترنت والهاتف) عبر مكافحة الهدر والفساد وسوء الادارة. وإصلاح النظام الضريبي ليصبح عادلا يعيد توزيع العبء الضريبي على الشرائح الميسورة من المجتمع.

النأي بقطاع النفط والغاز عن نهج المحاصصة القائم في التعاطي مع جميع موارد الدولة من قبل الزعامات الطائفية والمناطقية.

ما هي وجهة نظركم بالنسبة لمؤتمر “سيدر 1″؟

أولا لناحية توقيته، أتى في فترة الحملات الإنتخابية البرلمانية، وكأنه تعبير عن دعم الدول التي شاركت في هذا المؤتمر لسياسة القوى السياسة المكونة للسلطة في لبنان، وإعطائها دفعا للفوز بالانتخابات على حساب منافسيها. ولناحية المضمون، هو تعبير عن استدرار لمزيد من القروض ورفع الدين العام، الذي يثقل الوضع الاقتصادي والمالي للبنان، إلى ما يفوق الـ 100 مليار دولار. إن مخاوفنا تتركز على الطريقة التي تتعامل بها السلطة السياسية مع المال العام حيث يستشري الفساد والهدر، دون الإلتفات إلى فعالية المشاريع التي ينفق عليها مئات ملايين، بل مليارات الدولارات دون أن تشكل حلقات في تنمية مستدامة تنعكس على تحسين حياة الناس وتوفير الخدمات الأساسية لها.

في ظل غياب سياسة وطنية للنقل العام، تتضمن تطويرا لقطاع النقل المشترك في بيروت والمدن وما بين المدن، وتطوير نظام لنقل الركاب والبضائع يشمل سكة الحديد والخطوط البحرية بين موانيء المدن الساحلية، من العبث الاكتفاء بمواجهة أزمة السير الخانقة بإجراءات توسعة ومد الاتوسترادات فقط. حيث أن هذه الإجراءات تشكل حلولا مؤقتة تتحول بعدها إلى حافز قوي لزيادة عدد السيارات والمركبات الخاصة، مما يعاود إنتاج أزمة النقل وزحمة السير التي تكلف الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جدا.

ما هو موقفكم من الخصخصة؟

من واجب الدولة، أي دولة تحترم نفسها وشعبها، تأمين الخدمات الأساسية في أفضل جودة ممكنة وبأفضل الأسعار. إن فشل السلطة السياسية في تأمين هذه الخدمات بشكل مقبول منذ مطلع التسعينات وحتى اليوم، تعود أسبابه للفساد المتفشي بقوة في أوساط السلطة السياسية نفسها، مما ساعد على ضعف وإفساد الإدارة وتعطيل عمل كل المؤسسات الرقابية، وساعد على نشوء بنية من المستشارين على هامش الإدارة وعلى حساب دورها، مما عطل بشكل كامل دورها الريادي في إدارة البلد وتخطيط وتنفيذ المشاريع ومراقبة فعاليتها وجودتها. إن ممارسة السلطة بالتراضي على حساب القوانين والدستور والتشريعات والأنظمة، هي المسؤولة الحقيقية عن كل ما يعانيه لبنان من أزمات.

يرتكز القطاع الخاص بالمبدأ على محرك الربح وليس على توفير الخدمة العامة. ولكنه يمكن أن يلعب دورا مساعدا إذا ما وجدت سلطة سياسية قادرة وقوية ونزيهة، تحترم الدستور والقوانين والأنظمة، وتقوم بالرقابة حفاظا على مصالح وحقوق المواطنين. في غياب مثل هذه السلطة، يكون الذهاب إلى خصخصة الخدمات والقطاعات الأساسية ضربا من المغامرة، التي تضع رقاب المواطنين تحت سكين مصالح وأرباح القطاع الخاص في غياب الرقابة والضبط الضروريين لتحقيق العدالة في حماية حقوق ومصالح المواطنين.

ما هو موقفكم من موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

إن مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية ومطلوبة، ولكن شروطها ما أشرت إليه في السؤال السابق بشأن الخصخصة. هذه الشراكة المطلوبة يجب أن تكون خاضعة للقوانين التي تنظمها، وخاضعة أيضا لاحترام حقوق المواطنين ومصالحهم، وحفظ حقوق الدولة، بما هي حقوق مستدامة للشعب اللبناني بكل أجياله القادمة. إن مثل هذه الشراكة مقبولة في حالة تكون مبنية على قاعدة “ربح ربح” وليس ربح على حساب المصالح العامة للشعب اللبناني.

ما هي الطريقة الأفضل برأيكم لتفعيل الاقتصاد والتعاطي مع الدين العام؟

إن الطريقة الأفضل لتفعيل الاقتصاد هي بوضع سياسات تطوير القطاعات المنتجة، أي تطوير الصناعة والزراعة والسياحة أيضا، وإن كانت قطاعا خدميا. من جهة أخرى يجب اعتماد سياسة ضريبية عادلة ترتكز على الضرائب المباشرة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وتخفيف العبء عن الفئات الكادحة وذات الدخل المحدود. في ما يتعلق بالدين العام، على السلطة السياسية أن تنتهج سياسة الحد من زيادة العجز المؤدي إلى ارتفاع الدين العام، عبر ضبط الاستيراد وتشجيع الصادرات، وحصر الإنفاق وترشيده ومكافحة جدية لمنافذ الهدر والفساد والنهب المنظم.

أين أنتم من موضوع الإصلاح الإداري؟

إن الإصلاح الإداري مشروط بالإصلاح السياسي الحقيقي، وهذا لن يتحقق إلا بتغيير يطرأ على تركيبة السلطة السياسية، أو بتغيير جذري وحقيقي على مستوى السياسات المعتمدة والتخطيط. الإصلاح الإداري يشترط تفعيل أجهزة الرقابة من تفتيش مركزي ومجلس الخدمة المدنية، وحصر التوظيف في هذا الجهاز عبر تفعيل معايير الكفاءة والجدارة وتعطيل كامل لتدخل القوى السياسية وزعماء الطوائف والمذاهب. وفي إعادة الاعتبار للوظيفة العامة، ووقف ضخ المتعاقدين والأجراء في الإدارة العامة، واحترام الدستور والقوانين والأنظمة التي ترعى التوظيف في القطاع العام والخاص ولا سيما حصر طائفية الوظيفة في الفئة الأولى، على طريق تحريرها الكامل من القيود الطائفية والمذهبية، وتحرير كل ما عداها من هذا المعيار المذل والظالم والمدمر للإدارة العامة في لبنان.

أين أنتم من الدعوة إلى تحول اقتصاد لبنان من ريعي إلى منتج؟

إن كارثة الاقتصاد اللبناني والمولدة للأزمات تكمن في اعتماده الكامل على الاقتصاد الريعي، وإهمال وتهميش كبير للإقتصاد الحقيقي المنتج. إن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات المنتجة هي التي تولد القيم المادية التي توفر الاستجابة إلى حاجات الحياة والتنمية، في حين أن الاقتصاد الريعي يولد أرباحا لا تعبر في الحقيقة عن منتجات مادية محققة بالفعل. ولذلك، إن الخروج من الأزمة البنوية للاقتصاد اللبناني وتفادي الانهيار الكامل والوصول إلى الإفلاس، يتطلب تدخلا سريعا وفعالا على مستوى خيارات السلطة السياسية بإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني وتعزيز القطاعات المنتجة والحد من المضاربات العقارية والمالية المؤدية إلى هيمنة الاقتصاد الريعي، في ظل سياسة ضريبية غير عادلة.

هل برأيكم أموال النفط يجب أن تكون للتخفيف من الدين العام أم للإستثمار؟

إن السياسة الذكية المطلوبة هي التي تستخدم عائدات النفط والغاز للاستثمار في تطوير قطاعات منتجة زراعية وصناعية، بما فيها الصناعة الكيميائية للمشتقات البترولية بحيث توفر فرص عمل تستوعب الكفاءات واليد العاملة اللبنانية، وترفع مستوى معيشة ورفاه حياة اللبنانيين، وترسي الاقتصاد على أسس متينة. إن الاقتصاد الذي يوفر مستويات عالية من النمو يصبح قادرا على اعتماد سياسات ذكية ومريحة للتخفيف التدريجي للدين العام وتعديل انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني.