الدين نتيجة السرقة والفساد.. والهدف استعادة ما نهب منذ العام 1991

تأسست حركة الشعب عام 2000 لتشكّل مذذاك القوة المعارضة الأبرز للسلطة الحاكمة في بيروت، بعد أن كان مؤسسها، ولا يزال، النائب السابق نجاح واكيم أبرز المنتقدين لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ونهجه الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلفه ابنه رئيس الحكومة الحالي سعد الدين الحريري. وفيما تحمل الحركة أفكار القائد العروبي الرئيس جمال عبدالناصر، فهي تتبنّى كذلك المعاداة المطلقة لإسرائيل، كما التوجهات الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية.

وفي ظلّ انتخابات حامية الوطيس في دائرة بيروت الثانية، المعقل الأساسي لحركة الشعب وتيار المستقبل، أجرت “الإعمار والاقتصاد” حواراً انتخابياً اقتصادياً مع مرشّح الحركة عن المقعد الأرثوذكسي في بيروت الثانية الأستاذ عمر واكيم، في ما يلي نصّه:

ما هي أهم النقاط الاقتصادية في برنامج حركة الشعب الانتخابي؟

إنّ أبرز عنوانين في البرنامج الاقتصادي لحركة الشعب هما:

أولاً، موضوع استعادة القدرات المالية للدولة اللبنانية عن طريق إنشاء المحكمة الخاصة التي لا تهدف فقط الى المحاسبة، بل هدفها الأساسي يتمثّل بإعادة ما نُهب من ملك عام وثروات منذ العام 1991 حتى اليوم، وحتى قبل العام 91 إن كان باليد حيلة. أهمّ ما في هذه المحكمة أنّ كلّ الحصانات تسقط أمامها، سواء رئاسية أو نيابية. مثلاً، بحسب مجلة فوربس العالمية، حين يكون مجموع الثروات المصرّح عنها لرئيسي وزراء، سابق هو نجيب ميقاتي وحالي هو سعد الحريري، 11 مليار دولار، أي ما يشكّل حوالي 15% من الدين العام الحالي للبلاد البالغ 80 مليار دولار، فليتيخيّل المرء الى أين يمكن أن نصل في حال فُتحت كافة حسابات السياسيين وصولاً الى محاسبتهم.

أمّا كلّ سياسات الترقيع التي تلجأ لها السلطة، بغضّ النظر عن النوايا، فهي ضحك على اللحى.

ثانياً، موضوع تفعيل القطاعات الإنتاجية. نحن نعتبر أنّ هذه السلطة لجأت بعد الأحداث الى أخطر عمليتين: – إدخال لبنان في اتفاقية التجارة العالمية دون مراعاة الوضع اللبناني، ما أثّر على كافة المعامل المحلية، خاصة المتوسطة الحجم منها. وفي هذا المضمار، بيّن رئيس الحكومة الحالي إمّا عن جهل أو افتعال الجهل، حين قال أنّ القوانين التجارية اللبنانية لم تتطوّر من الخمسينيات، متناسياً ما قام به والده بعد الحرب.

في هذا السياق، نحن نرى أنّه من الضروري: – إعادة الضرائب والرسوم على كلّ البضائع المستوردة، بحيث قد تساهم هذه الخطوة في إعادة تنشيط القطاع الصناعي اللبناني. – تطبيق الرزنامة الزراعية التي لم يطبّقوها يوماً. – إقرار تخفيضات ضريبية خاصة للصناعات وللمزارعين، حتى لو اعتبر البعض أنها سياسة حمائية. نحن مع حماية القطاعات الإنتاجية اللبنانية، أسوةً بما تفعله دول العالم التي تحترم صناعاتها. – تفعيل الملحقيات التجارية في السفارات اللبنانية في كافة أرجاء المعمورة، والتي لا تقوم بدورها منذ أمد بعيد. – فرض ضرائب أكثر قسوة على المصارف وتخفيض الفوائد على سندات الخزينة، والتي تستفيد منها المصارف بشكل كبير.

ما هي وجهة نظر الحركة من مؤتمر “سيدر 1“ ؟

تعتبر حركة الشعب أنّ خطة الحكومة التي أعدّت لمؤتمر باريس 4 تشكّل استكمالاً للسياسات الاقتصادية السيئة، من خلال اللجوء الى الاستدانة لمجرّد كسب الوقت. وإذا بات الدين يبلغ 91 مليار دولار (80 مليار الدين بالإضافة الى 11 مليار دين إضافي من المؤتمر)، فقد نصبح الدولة الوحيدة في العالم التي تشكّل فيها نسبة الدين من الناتج المحلي 220 % !!

أمّا الحديث عن مشاريع مدروسة وما الى هنالك، فهو غير صحيح تماماً. فإذا فصّلنا بعض هذه المشاريع، نجد مثلاً أنّهم تطرّقوا لموضوع المطار، نذكر أنّهم في العام 1995 أعلنوا عن خطّة لتوسيع المطار لزيادة سعته الى 6 مليون راكب، ثمّ قالوا اليوم أنهم بحاجة الى 288 مليون لزيادة السعة الى مليونين، وحين اعترضنا غيّروا حديثهم ليقولوا أنهم يعملون لزيادة السعة الى 10 ملايين راكب ! أصلاً، كم راكب يمرّ في لبنان؟ وهل تصدّق الناس بعد اليوم ما يقولونه عن تحويل مطار بيروت الى مركز الترانزيت في الشرق الأوسط ؟

أمّا بالنسبة لموضوع الطرقات، فالبنية التحتية مهمة، ولكنها لا تشكّل اليوم أولوية ! فليبدأوا أولاً بإعادة بناء القطاعات الإنتاجية، وليباشروا بعدها بتحسين الطرقات ! بالإضافة الى ما سبق، ثمّة عدم وضوح كبير في ما خصّ خطة تطوير البنية التحتية المقدّمة من الحكومة. مثلاً، تعتبر الخطة أنّ مشروع اوتوستراد الشمال ستبلغ كلفته حوالي 3.7 مليار، علماً أنّهم يتحدّثون عن كلفة عالية جداً للاستملاكات التي قد تضطرّ الدولة للقيام بها. هنا نسأل عن سكة القطار، حيث الاستملاكات مدفوعة منذ زمن بعيد، وبالتالي الكلفة تقلّ عن الطريق العام الذي يخطّطون له. يقولون أن المترو سيكون مكلفاً داخل المدينة، حسناً، فليبدأوا على الأقلّ بمشروع لقطار يربط ما بين المدن ! سيوفّر القطار أموالاً على خزينة الدولة، كما سيؤمّن وظائف عديدة للبنانيين ! صلاأأااب

ما هو موقف حركة الشعب من موضوع الخصخصة ؟

حركة الشعب تقف ضدّ الخصخصة بالمطلق. قبل الحديث عن الخصخصة يجب أن نسأل: هل ثمّة دولة حقيقية ؟ الجواب: طبعاً لا. عدم ثقتنا بالدولة تؤدي الى انعدام الثقة بأي خطوة تقدم عليها السلطة.

القطاع العام في لبنان هو عبارة عن مجموعة مؤسسات تمتلكها وتديرها الدولة، وهي مؤسسة الكهرباء، شركة المياه، قطاع الاتصالات، الخ.. واجب الدولة بداية هو تقديم الخدمات للناس، ومعلوم أنّ القطاع العام لا يبغي الربح بشكل مطلق. الكلام عن خصخصة القطاع العام لتحسين الخدمات هو كذب موصوف، فإن كان القطاع الخاص قادراً على القيام بشيئ ما، فكذلك القطاع العام قادر على الأمر عينه، لكنّ القضية هي قضية إرادة بالدرجة الأولى.

ثمة اليوم من يدفع باتجاه بيع أصول الدولة اللبنانية الأساسية للقطاع الخاص، أي قطاع الاتصالات الخليوية، والكهرباء والمياه، تحت ستار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ! لا يوجد موقف من القطاع الخاص، ولكن بغياب معايير تكفل احترام الشروط الدنيا للتلزيمات والمناقصات، من يضمن فعلياً إشراك القطاع الخاص القادر والمطلوب، وليس القطاع الخاص المملوك من أصحاب السلطة ؟!

نحن نقف ضدّ الخصخصة لانعدام الدولة أولاً، فتغيب إذذاك الضمانات. ثانياً، المواطن لم يعد يتحمّل أي ضرائب أو مصاريف إضافية. ثالثاً، فقط عندما يكون ثمة دولة تقوم بمشاريع حقيقية، حينها يمكن الكلام عن الخصخصة.

ما هو موقف الحركة من موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟

كما الخصخصة، ترفض الحركة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علماً أنّ الشراكة قائمة فعلياً، وهي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث سخّرت الطبقة الحاكمة قدرات القطاع العام لصالح القطاع الخاص. أمّا الكلام عن استحضار القطاع الخاص لضبط التضخّم في الإدارة العامة، فهو اعتراف ممن حكموا البلاد طيلة العقدين الأخيرين بسوء إدارتهم، فلا ذنب للموظّف إن كان مديره “أزعر”. كذلك، ليس ثمة في لبنان من دولة تقوم بدور توجيهي، كما وزارات الشؤون الاجتماعية في معظم دول العالم التي توجّه الطلاب صوب قطاعات معيّنة بحسب دراستها لسوق العمل. انعدام هذا الأمر في لبنان أدّى الى وجود شغور في قطاعات عدّة، كما أدّى الى تضخّم بحجم الموظفين في قطاعات أخرى.

نحن إذاً نرفض الشراكة، لعدم وجود دولة تقيم هكذا شراكات.

ما هي الطريقة الأفضل برأيكم لتفعيل الاقتصاد والتعاطي مع الدين العام؟

الدين العام في لبنان لم يكن يوماً وليد أزمات، بل كان بشكل أساسي نتيجة للسرقة والفساد، لذلك تكون المعالجة الفعلية باسترداد ما نهب. ونحن متأكّدون أنّ حجم ما نهب أكبر من الدين العام بأشواط. علماً أنّ الدين العام ليس فقط عبارة عن مال منهوب، بل أيضاً تعدّيات على الأملاك، والمثل الفاضح على التعديات شركة سوليدير، التي إن احتسبنا حجم ما يمكن استرداده منها ومن لينور، من الممكن الوصول الى 50 مليار دولار (باحتساب المساحة التي تمّ تنفيذها وسعر المتر الذي وضعته الشركة) ! حين تكون مساحة سوليدير 1.9 مليون متر مربّع وإن اعتبرنا أنّ نصف هذه المساحة على الأقلّ يعود للدولة، نكون استردّينا عقارات بقيمة كبيرة جدّاً !

الدين العام في لبنان لم يكن يوماً ديناً اقتصادياً بقدر ما هو دين سياسي، فسياسات الطبقة الحاكمة لم تقم يوماً سوى على فكرة رهن لبنان للخارج سياسياً .

من جهة أخرى، معظم الدين العام يعود للمصارف المحلية، علماً أنّ أرباب السلطة هم إمّا أصحاب أو يشاركون في ملكية المصارف، والأرباح التي حققوها حتى اليوم من الدولة الللبنانية باتت كبيرةجداً، فربما حان الوقت لأخذ القرار بوقف الدفع لهذه المصارف وأصحابها.

أمّا الحديث عن أنّ المصارف هي الضمانة للاقتصاد اللبناني فهو كذب، علماً أننا نعتقد أن ما بعد 6 أيار سيشكّل فعلياً بداية انهيار النظام المالي اللبناني ، على غرار ما أعلنه الرؤساء الثلاث ووزير المالية عن قرب الانهيار !

عنوان هذا النموذج المالي اللبناني هو الأستاذ رياض سلامة، ولذا نطالب بمحاسبة جدية لهذا النموذج وعلى رأسه حاكم المصرف المركزي !

أمّا في ما خصّ كيفية تفعيل الاقتصاد، فنحن نعتبر أنّ لبنان لديه قدرات كبيرة تمّ تدميرها بشكل منظّم، ولذا يجب إعادة تفعيل هذه القطاعات عبر تحويل الاقتصاد الى الانتاج بدلاً من الاعتماد على الريوع ! في هذا الجانب، تقوم دول العالم عادة بخطط متوسطة أو طويلة الأمد، ولذا نطالب اليوم بعودة وزارة التخطيط التي يجب أن تلعب دوراً أساسياً في وضع مقاربة اقتصادية جدية، في حال وجود الإرادة التي تبقى الحاجة الأكبر لاستعادة الاقتصاد لعافيته.

أين الحركة من موضوع الإصلاح الإداري

يقول المثل “الثلم الأعوج من الثور الكبير”. نحن لا نعاني من مشكلة في الإدارة، بل الفساد ناتج بشكل أساسي من السلطة، وللأسف باتت شبكة الفساد صخمة لدرجة تخطّت فيها حجم شبكة الصرف الصحي ! اذا استمرينا على الوتيرة عينها، سينتهي بنا المطاف الى سلطة فاسدة أفسدت الإدارة والشعب والإعلام. أمّا عنوان الإصلاح فبات بوقف نعت الفساد بـ “الشطارة”.

هل برأيكم أموال النفط يجب أن تكون للتخفيف من الدين العام أم للإستثمار؟

كما قلنا مراراً، سدّ الدين العام لا يكون باستعمال موارد إضافية، بل هو يسدّ فقط عبر تغيير نموذج الدولة الموجود حالياً وذلك عبر إرادة حقيقية بفرض وجود دولة قادرة.

الدين العام هو نتاج سرقة وفساد، ويمكن طبعاً استرداد ما سُرق.

لبنان غني جداً بموارد عديدة، أبرزها النفط والمياه التي نتمنى لو تستطيع الدولة الاستفادة منها، كما بموقعه المميز الذي قد لا يبقى له دور، حيث أنه في حال ذهبنا الى خيار الاستسلام الشامل الذي يدعو اليه بعض الأطراف ستعود فلسطين المحتلة هي البوابة الرئيسة الى الشرق والغرب وليس لبنان كما يتغنّى بعض اللبنانيين!

بالنسبة للنفط، نحن لا نثق بالدولة التي توقع اليوم اتفاقيات التنقيب، ونعتبر أنّه من الواجب استعمال عائدات النفط في خطة استثمار حقيقية قادرة على تطوير لبنان الذي بات متراجعاً بأشواط عن دول العالم الثالث !