خفض دعم الوقود والكهرباء في مشروع الموازنة المصرية الجديدة

أظهرت وثيقة رسمية اليوم (الأحد) خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 بليون جنيه (خمسة بلايين دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148 بليون في 2017-2018.

وأفادت الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحافيين في مجلس النواب بأن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 بليون جنيه في مشروع موازنة 2018-2019 من 30 بليون جنيه في السنة المالية السابقة.