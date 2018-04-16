كي لا يكون الرقم وجهة نظر
b7ff04a5ad5e4bc8afdab6695345d987

خفض دعم الوقود والكهرباء في مشروع الموازنة المصرية الجديدة

أبريل 16, 2018

أظهرت وثيقة رسمية اليوم (الأحد) خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 بليون جنيه (خمسة بلايين دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148  بليون في 2017-2018.

وأفادت الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحافيين في مجلس النواب بأن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 بليون جنيه في مشروع موازنة 2018-2019 من 30 بليون جنيه في السنة المالية السابقة.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أظهرت وثيقة رسمية اليوم (الأحد) خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 بليون جنيه (خمسة بلايين دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148  بليون في 2017-2018.

وأفادت الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحافيين في مجلس النواب بأن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 بليون جنيه في مشروع موازنة 2018-2019 من 30 بليون جنيه في السنة المالية السابقة.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!