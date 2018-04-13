حوار د. حسن مقلد على شاشة ال. OTV أبريل 13, 2018 آخر المقالات حوار د. حسن مقلد على شاشة ال. OTV الميدل إيست عدلت مواعيد إقلاع بعض رحلاتها بالتنسيق مع وزارة الأشغال الأسمر: نرفض أي تعديل يمس العامل اللبناني باتجاه توسيع دائرة العمل باتجاه الاجانب ظريف: لفتح قناة مصرفية من اجل تسهيل التبادل التجاري بين ايران والبرازيل قطر وأميركا توقعان مذكرات تفاهم في المجال الإقتصادي تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني