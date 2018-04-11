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الأسمر: نرفض أي تعديل يمس العامل اللبناني باتجاه توسيع دائرة العمل باتجاه الاجانب

أبريل 11, 2018

أوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث اذاعي، الى أن أي تعديل يمس العامل اللبناني باتجاه توسيع دائرة العمل باتجاه الاجانب هو مرفوض بالمطلق، موضحا أن اقتراح أي تعديل يخص عقد العمل يجب أن يتم بالتوافق مع الاتحاد العمالي العام.

 

وأضاف أن “المادة الخمسين من الموازنة هي من الوقائع التي تدرس على عجل وتمرر على عجل ونحن نرفضها وقد فوجئنا بأن هذه التعديلات تم عرضها دون الرجوع الى اصحاب الحق”

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أوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث اذاعي، الى أن أي تعديل يمس العامل اللبناني باتجاه توسيع دائرة العمل باتجاه الاجانب هو مرفوض بالمطلق، موضحا أن اقتراح أي تعديل يخص عقد العمل يجب أن يتم بالتوافق مع الاتحاد العمالي العام.

 

وأضاف أن “المادة الخمسين من الموازنة هي من الوقائع التي تدرس على عجل وتمرر على عجل ونحن نرفضها وقد فوجئنا بأن هذه التعديلات تم عرضها دون الرجوع الى اصحاب الحق”

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