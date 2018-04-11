ظريف: لفتح قناة مصرفية من اجل تسهيل التبادل التجاري بين ايران والبرازيل

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيره البرازيلي الويسيو نونس الى “ايجاد قناة مصرفية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين بحضور الشركات الايرانية في البرازيل وكذلك ضرورة ازالة المشاكل المصرفية وايجاد قناة مصرفية لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية
دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيره البرازيلي الويسيو نونس الى “ايجاد قناة مصرفية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين بحضور الشركات الايرانية في البرازيل وكذلك ضرورة ازالة المشاكل المصرفية وايجاد قناة مصرفية لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية