قطر وأميركا توقعان مذكرات تفاهم في المجال الإقتصادي

وقّعت الولايات المتحدة الأميركية وقطر، عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بينهما في المجال الإقتصادي، على هامش أعمال المنتدى الإقتصادي القطري الأميركي الّذي انطلق الثلاثاء في العاصمة واشنطن، بحضور وزير الإقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.

وقام “بنك قطر للتنمية” بتوقيع مذكرتي تفاهم مع مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة (SBDC)، و”ذا فنتشر سيتي – The Venture City ” الأميركيين، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة بين الجانبين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وتبادل أفضل الممارسات والحلول في مجال الخدمات الإستثمارية”.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أستاد” القطرية وشركة “إيكوم” الأميركية الرائدة في مجال البنية التحتية للمطارات، والّتي تهدف إلى تحديد الفرص التجارية المتبادلة، وتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الملاحة الجوية والبنية التحتية.