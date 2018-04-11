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الفالح: الاستثمارات في قطاع النفط لا تواكب وتيرة الطلب العالمي

أبريل 11, 2018

أفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح بأن وضع الإمدادات المستقبلية لعدد من مصادر الطاقة غير مطمئن، خاصة النفط الخام.

وقال في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي في نيودلهي، إن الاستثمارات في قطاع النفط لا تواكب وتيرة الطلب العالمي على الوقود.

وذكر الفالح أنه يشعر بالطمأنينة من استمرار نحو 25 دولة منتجة للنفط في التزامها بالحفاظ على استقرار سوق الخام.

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أفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح بأن وضع الإمدادات المستقبلية لعدد من مصادر الطاقة غير مطمئن، خاصة النفط الخام.

وقال في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي في نيودلهي، إن الاستثمارات في قطاع النفط لا تواكب وتيرة الطلب العالمي على الوقود.

وذكر الفالح أنه يشعر بالطمأنينة من استمرار نحو 25 دولة منتجة للنفط في التزامها بالحفاظ على استقرار سوق الخام.

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