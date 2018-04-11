“بتكوين” بنسبة 0.25% إلى 6815 دولارًا مع إرتفاع “إثريوم” و”بتكوين كاش”

انخفضت “بتكوين” بنسبة 0.25% إلى 6815 دولارًا، في تمام الساعة 09:16 صباحًا بتوقيت بيروت. ظلت “بتكوين” أدنى 7 آلاف دولار رغم تقليصها بعض خسائر جلسة الثلاثاء، مع تحذيرات مصرف “بنك أوف أميركا” من انفجار فقاعة العملة الرقمية، في الوقت الذي وجدت فيه “إثريوم” و”بتكوين كاش” سبيلًا للارتفاع.

وتراجعت “الريبل” بنسبة 0.45% إلى 49 سنتًا، فيما ارتفعت “إثريوم” بنسبة 0.55% إلى 416 دولارًا، وزادت “بتكوين كاش” بنسبة 0.45% إلى 651 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 266 مليار دولار، دون تغير تقريبًا عن مستويات أمس الثلاثاء، لكن حصة “بتكوين” تراجعت إلى 43.7% بعدما تخطت 45% قبل أيام، وهي أكبر حصة للعملة الرئيسية منذ كانون الأول.