مؤشر “نيكي” ينخفض 0.5% الى 21687 نقطة في ختام التداولات

انخفضت الأسهم اليابانية خلال جلسة اليوم للمرة الأولى في ثلاثة أيام، مع ارتفاع الين وسط توترات الشرق الأوسط، ومتابعة التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “نيكي” 0.5% إلى 21687 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” 0.4% إلى 1725 نقطة.

وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.13% ووصل إلى 107.06ين، في تمام الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت بيروت.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبيات الآلات الأساسية في اليابان 2.1% خلال شباط بالمقارنة مع الشهر السابق.