كهرباء لبنان: أشغال لاستكمال إنشاء خط رشيما عاليه الجديد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، “عن عزل خط رشيما – بيت الدين 66 ك.ف. بدءا من اليوم الثلثاء الواقع فيه 10/4/2018 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 19/4/2018 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل مد نواقل خط رشميا – عاليه 66 ك.ف. الجديد.
وبالتالي، سوف ينقطع التيار الكهربائي بشكل كامل خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرجي الصفا ومعصريتي”.
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، “عن عزل خط رشيما – بيت الدين 66 ك.ف. بدءا من اليوم الثلثاء الواقع فيه 10/4/2018 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 19/4/2018 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل مد نواقل خط رشميا – عاليه 66 ك.ف. الجديد.
وبالتالي، سوف ينقطع التيار الكهربائي بشكل كامل خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرجي الصفا ومعصريتي”.