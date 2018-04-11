كهرباء لبنان: أشغال لاستكمال إنشاء خط رشيما عاليه الجديد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، “عن عزل خط رشيما – بيت الدين 66 ك.ف. بدءا من اليوم الثلثاء الواقع فيه 10/4/2018 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 19/4/2018 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل مد نواقل خط رشميا – عاليه 66 ك.ف. الجديد.

وبالتالي، سوف ينقطع التيار الكهربائي بشكل كامل خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرجي الصفا ومعصريتي”.