خوري:قيمة القروض بمؤتمر “سيدر” تخطت توقعاتنا وسنقوم بالإصلاحات لتطوير اقتصادنا

شدّد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، في تعليق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ “قيمة القروض الّتي جمعها لبنان في مؤتمر “سيدر” تفوق 11 مليار دولار وتخطّى هذا الرقم توقّعاتنا”.

وأشار إلى “أنّنا نشكر فرنسا على رعايتها، كما ونشكر الدول كافّة والصناديق المانحة على إيمانهم بالإقتصاد اللبناني وضرورة ازدهاره، ونتعهّد أمام المجتمع الدولي والشعب اللبناني أنّنا سنقوم بالإصلاحات لتطوير اقتصادنا”.