قباني: قطاع النقل هو مورد مهم لنمو الإقتصاد ويجب وضع سياسية نقل جوي

أكّد ممثل رئيس مجلي النواب نبيه بري رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني، أنّ “قطاع النقل هو مورد مهمّ لنمو الإقتصاد اللبناني، ويعمل حوالي 170 ألف شخص في قطاع النقل والخدمات”، مشيراً إلى أنّ “هذا القاطع يشكّل حوالي 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في لبنان”.

وشدّد قباني، خلال ورشة عمل نظّمتها لجنة الأشغال بالتعاون مع البنك الدولي، حول الطيران المدني في لبنان، على “ضرورة وضع سياسية نقل جوي، تراعي اقتصاد لبنان وموقعه الجغرافي، وتحاكي النسيج الإجتماعي المحلي، وتؤمّن التواصل مع الإغتراب اللبناني”، مركّزاً على “ضرورة تطوير البنى التحتية والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لتوسيع مطار بيروت الدولي، وتعيين الهيئة الناظمة للطيران، وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في قطاع النقل وذلك تجانساً مع سياسة نقل متعدّدة الوسائط، تدعمها الإدارة الذكية”.