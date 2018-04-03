رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد الدكتور حسن مقلد ضيف “حديث الساعة” على تلفزيون المنار أبريل 3, 2018 آخر المقالات زمكحل بحث وسفير إسبانيا في التبادل التجاري والإستثمارات: لشراكات موثوقة مع رجال الأعمال وخلق التآزر الإنتاجي «نيويوركر»: الحريري تعرّض للصفع في الرياض! مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة اليوم الخبيير النفطي بارودي:التوصل الى اتفاق تفاوضي بشأن البلوك 9 من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد الدكتور حسن مقلد ضيف "حديث الساعة" على تلفزيون المنار http://https://youtu.be/2sPwPTmhuxc تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني http://https://youtu.be/2sPwPTmhuxc تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني