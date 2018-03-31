نقابة مالكي العقارات أكدت حاجة المالكين والمستأجرين إلى توقيع مراسيم الإيجارات

سألت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان ببيان “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن وعده بتوقيع مراسيم الإيجارات”، مشيرة إلى أن “عاما ونيفا على دخول القانون حيز التطبيق ولم تصدر المراسيم التطبيقية الخاصة به بعد، لحاجتها إلى توقيعه”.

وانتقدت كيفية “تعاطي الرئيس الحريري مع الموضوع”، مشيرة إلى أن “القانون الجديد يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين على نحو تدريجي، ويفرض حماية لذوي الدخل المحدود من المستأجرين عبر تمديد إقامتهم في المأجور لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ التمديد، ويقر لهم تعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية”.

وأشارت إلى أن مجلس النواب قد أقر مبلغ 30 مليارا للحساب في موازنة عام 2017″، وقالت: “نأمل منكم وأنتم تناقشون بنود موازنة عام 2018 الآن في مجلس النواب أن تبادروا إلى إقرار مبلغ 140 مليارا”.

وأكدت “حاجة المالكين والمستأجرين إلى توقيع المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية قبل الانتخابات”.