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لبنان شارك في باريس بمؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي عن الحوار بين القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد

مارس 31, 2018

شارك لبنان في أعمال المؤتمر الدولي المنعقد في مركز منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، بوفد ضم مستشار وزارة الدولة لمكافحة الفساد المحامي وديع عقل والقاضية ماري ابو ملهب ممثلة النيابة العامة التمييزية والمديرة التنفيذية في هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ماي نجار.

وتشارك المجتمعون تجارب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيفية تعزيز ثقة القطاع الخاص بالتعامل والتعاون مع القطاع العام بمختلف مؤسساته.

وتم عرض أساليب العمل المعتمدة من الجمعيات المتخصصة التي نجحت بمحاربة الفساد في بلدان مختلفة من الارجنتين الى كولومبيا وصولا إلى نيجيريا وغيرها.

وسيتم الإستفادة من هذه الخبرات لإطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص في لبنان وتوحيد الجهود لمحاربة الفساد.

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شارك لبنان في أعمال المؤتمر الدولي المنعقد في مركز منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، بوفد ضم مستشار وزارة الدولة لمكافحة الفساد المحامي وديع عقل والقاضية ماري ابو ملهب ممثلة النيابة العامة التمييزية والمديرة التنفيذية في هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ماي نجار.

وتشارك المجتمعون تجارب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيفية تعزيز ثقة القطاع الخاص بالتعامل والتعاون مع القطاع العام بمختلف مؤسساته.

وتم عرض أساليب العمل المعتمدة من الجمعيات المتخصصة التي نجحت بمحاربة الفساد في بلدان مختلفة من الارجنتين الى كولومبيا وصولا إلى نيجيريا وغيرها.

وسيتم الإستفادة من هذه الخبرات لإطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص في لبنان وتوحيد الجهود لمحاربة الفساد.

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