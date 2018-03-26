شبيب والوفد الاقتصادي والأكاديمي والبلدي المرافق اختتما زيارة لفرنسا وقعت خلالها اتفاقيات تعاون بين بيروت وباريس وإيل دو فرانس

اختتم محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب والوفد الاقتصادي والأكاديمي والبلدي المرافق زيارة رسمية لفرنسا استمرت يومين، تم خلالها توقيع اتفاقيات تعاون بين بيروت وباريس وإيل دو فرانس، وضم الوفد: رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أعضاء من المجلس البلدي غابي فرنيني، سليمان جابر، راغب حداد، أنطوان سرياني وسعيد فتحة، رئيس غرفة التجارة اللبنانية – الفرنسية غابي تامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة “ماليا القابضة” جاك صراف، المدير العام للمعهد العالي للأعمال ESA ستيفان أتالي، رئيس تجمع خريجي جامعة HEC في لبنان نقولا بو خاطر، ممثل الجمعية اللبنانية التي تعنى بتراث شارل ديغول في لبنان جورج نور، والمنتج ميشال الفترياديس.

Pavillon de L’Arsenal

وكان شبيب والوفد المرافق استهلا اليوم الثاني من الزيارة بلقاء المدير العام ل Pavillon de L’Arsenal أليكساندر لاباس، الذي أطلعهما على طريقة عمله وتقنياته المتبعة لتسهيل المشاريع وتسريع تنفيذها، وأهمية المعارض الدائمة والدراسات التي تقدم نظرة كاملة عن مدينة الغد.

واتفق الطرفان على أهمية تبادل الخبرات، ووقعا بروتوكول تعاون لتفعيل “بيت بيروت”.

ثم جال شبيب والوفد المرافق في أرجاء Pavillon de L’Arsenal.

هيدالغو

والتقى شبيب والوفد المرافق، في حضور السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان، عمدة مدينة باريس آن هيدالغو، التي شكرت للوفد زيارته، متطرقة إلى “دعم السياسة الفرنسية تجاه لبنان”.

وأثنت على “إعادة إطلاق مشاريع التعاون والشراكة بين المدينتين في مجالات مختلفة، لا سيما من خلال بيت بيروت”.

من جهته، قال شبيب: “إن الرابط التاريخي يجمع بين المدينتين، وهذا الأمر يتمثل، كما أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بقيم السلام والحرية والديموقراطية. نحن نتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر يتوج بتعاون مثمر مع العاصمة الفرنسية، وهذا لا يرتبط ببيت بيروت فقط، إنما أيضا في مجالات التراث والفن والثقافة والتخطيط المدني والنقل وإدارة النفايات والمياه والتعليم العالي والإبداع”.

ثم تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين مدينتي بيروت وباريس وPavillon de L ‘Arsenal. وأولمت هيدالغو على شرف شبيب والوفد المرافق.

غرفة التجارة

بعد ذلك، زار شبيب والوفد المرافق غرفة التجارة والصناعة في منطقة باريس- إيل دو فرانس، حيث كان في استقبالهما رئيس الغرفة ديديي كلينغ، الذي تحدث عن “أهمية توطيد العلاقات وتطويرها بين البلدين”، وقال: “إن لبنان سيشكل مدخلا إلى بلدان عدة هي في طور إعادة الإعمار”.

وتناول “توجهات وسياسات اقتصادية مقبلة تلحظ لبنان كمكان لتطوير الاستثمارات”، واعدا بـ”تحفيز الشركات لدعم مؤتمر سيدر”.

بدوره، توقف شبيب عند “أهمية اعتبار بيروت منصة متقدمة لكل أشكال التبادل في الشرق الأوسط، مؤكدا “ضرورة الافادة من الانتشار اللبناني في بلدان الخليج وإفريقيا”، وقال: “هذا أمر يضع بيروت في مثابة سفارة للفرنكوفونية في الشرق الأوسط”.

وتطرق إلى “حاجات الشباب إلى العلم والخبرة والمعرفة”، لافتا إلى “أهمية العلاقة والتعاون الوطيد بين المعهد العالي للأعمال ESA وHEC”.

حاضنة Paris&Co

وزار شبيب والوفد المرافق الحاضنة Paris&Co، حيث اطلعا من المديرة المشاركة كارين بيدار على “مراحل تأسيس الحاضنة وآفاق العمل فيها وأهدافها التي تشمل التوصل إلى مدينة مستدامة ودعم الشركات الناشئة من خلال تنظيم ورش عمل تقدم حلولا في مجالات التنقل والبيئة والسياحة والتخطيط المدني والرياضة وغيرها”.

وفي الختام، أولم شقير تكريما لشبيب والوفد المرافق.