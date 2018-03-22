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لجنة المال اقرت مساء موازنات الصحة والاشغال والانماء والاعمار باستثناء قانون برنامج ال700 مليار

مارس 22, 2018

قرت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان موازنات وزارتي الصحة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار، باستثناء قانون البرنامج المتعلّق بانشاء ابنية حكومية والبالغة قيمت 700 مليار، لمزيد من البحث والتفاصيل حوله في الجلسة المخصصة لمواد القانون.

وكانت اللجنة انعقدت بعد الظهر بحضور وزيري الصحة غسان حاصباني والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

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قرت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان موازنات وزارتي الصحة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار، باستثناء قانون البرنامج المتعلّق بانشاء ابنية حكومية والبالغة قيمت 700 مليار، لمزيد من البحث والتفاصيل حوله في الجلسة المخصصة لمواد القانون.

وكانت اللجنة انعقدت بعد الظهر بحضور وزيري الصحة غسان حاصباني والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

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