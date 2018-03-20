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سلامة: إقرار الموازنة يدعم الثقة ومؤتمر سيدر سيحسن النمو

مارس 20, 2018

إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال منتدى المال والأعمال المنعقد في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، أن “حرص الحكومة على إقرار موازنة العام 2018 سيساهم في تدعيم الثقة وهو ما يتماشى مع نصائح البنك الدولي لتخفيض العجز”.

وقال: “هدفنا الأساسي هو استقرار الليرة اللبنانية ونحن نؤكد على هذا الاستقرار. ونأمل أن يأتي مؤتمر “سيدر” بمزيد من الاستثمارات الخارجية وهو ما يحسن النمو ويزيد من فرص العمل”.

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إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال منتدى المال والأعمال المنعقد في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، أن “حرص الحكومة على إقرار موازنة العام 2018 سيساهم في تدعيم الثقة وهو ما يتماشى مع نصائح البنك الدولي لتخفيض العجز”.

وقال: “هدفنا الأساسي هو استقرار الليرة اللبنانية ونحن نؤكد على هذا الاستقرار. ونأمل أن يأتي مؤتمر “سيدر” بمزيد من الاستثمارات الخارجية وهو ما يحسن النمو ويزيد من فرص العمل”.

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