تقاسم الرموز بين “الميدل إيست” والخطوط الكويتية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست” عن شراكة جديدة استراتيجية، بحيث سيظهر شعار شركة الخطوط الجوية الكويتية الرسمية KU مضافاً الى شعار رحلات شركة طيران الشرق الأوسط، في حين سيظهر شعار شركة طيران الشرق الأوسط الرسمية ME مضافاً الى رحلات الخطوط الجوية الكويتية، القائمة بين الكويت وبيروت. وتدخل هذه الشراكة لتشغيل الرحلات حيّز التنفيذ بتاريخ 25 الجاري.

ووفق بيان، فان الخطوط الجوية الكويتية وطيران الشرق الأوسط، توصلتا الى إرساء علاقة تجارية ودية منذ العام 1991؛ ومنذ ذلك الحين وهما تقطفان ثمار هذه الشراكة التي تمّ توخّيها من خلال سياسة الأجواء المفتوحة، التي قامت باعتمادها سلطات الطيران المدني في كل من دولة الكويت والجمهورية اللبنانية في العام 2005، كما من شأن هذا الاتفاق الارتقاء بهذه الشراكة الى أعلى مستوى.