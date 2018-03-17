كنعان: الدين العام 79 مليارا

أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى انه “تم دراسة كل ما تضمنته الموازنة، وما سمعناه من وزير المال علي حسن خليل ان المشاكل البنيوية في الموازنة لم تتبدل بشكل كبير، رغم تخفيض العجز عن موازنة عام 2017، ولجنة المال تثمن عمل وزارة المال بتخفيض العجز بنحو 200 مليار ليرة”.

واوضح كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، ان العجز مع الكهرباء لا يتخطى الـ7200 مليار، وهناك عمل جدي في هذا السياق. ولفت الى ان هناك عجز في الموازنة بحاجة لمعالجة فالانفاق 24 الف مليار والايرادات 16 الف مليار. واضاف “اوصينا بلجنة المال بوقف التوظيف لمدة سنة والقيام بمسح شامل، ومن السلبيات ان التوظيف استمر”.

وكشف ان الدين العام بحسب وزارة المال يصل الى حدود 79 مليار والنسبة الاكبر منه هي للدين الداخلي. وأشار الى “ان الوضع المالي يحتاج الى معالجة، والخطوات بدأت من خلال التخفيضات التي قامت بها الحكومة، وسنرى امكانات التخفيض خلال نقاشاتنا في اللجنة”.