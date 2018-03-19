مطورو العقارات يكرّمون شقير

كرّمت “جمعية مطوري العقار في لبنان” رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، خلال حفل أقامته على شرفه في منزل رئيسها نمير قرطاس، في حضور النائب ياسين جابر وعدد من المطوّرين.

وأشاد قرطاس “بالعناية التي يوليها شقير لأوضاع القطاع العقاري انطلاقاً من إدراكه أهميته الأساسية والمركزية للاقتصاد اللبناني”. أما نائبة رئيس الجمعية ميراي قراب أبي نصر فقالت إن “الجمعية شاءت أن تكون الهدية التذكارية لشقير “محفور في الصخر، رمزاً للتطوير العقاري، ولثبات المطوّرين العقاريين على الرغم من كل الصعوبات”.