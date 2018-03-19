وزارة الصناعة: تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات خلال ك1 الماضي

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر كانون الأول من العام 2017. مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال العام 2017 بلغ 2 مليار و474 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل 2 مليار و527 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و2 مليار و956 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015، أي بانخفاض ونسبته 2.1% مقارنة مع العام 2016، وبانخفاض ونسبته 16.3% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 1 و11)

كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال العام 2017 بلغ 206.1 مليون د.أ مقابل 210.6 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2016، و246.3 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2015.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية خلال العام 2017 نحو 257.4 مليون د.أ. مقابل 235.5 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و243.4 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 أي بارتفاع ونسبته 9.3% مقارنة مع العام 2016 وبارتفاع ونسبته 5.7% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 17)

II- الصادرات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2017

بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر كانون الأول من العام 2017 ما قيمته 219.6 مليون د.أ. مقابل 216.3 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 و231.1 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2015 أي بارتفاع وقيمته 3.3 مليون د.أ. ونسبته 1.5% مقارنة مع العام 2016 وانخفاض وقيمته 11.5 مليون د.أ. ونسبته 5% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 1)

1. أهم المنتجات المصَدَّرة

إحتلت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية خلال شهر كانون الأول من العام 2017 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 42.5 مليون د.أ. وتصدرت ليبيا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 6 مليون د.أ.، تليها منتجات صناعة الاغذية والتبغ بقيمة 41.6 مليون د.أ.، واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 5.6 مليون د.أ.، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 35.7 مليون د.أ. وتصدرت تركيا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 12.1 مليون د.أ. ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 30.1 مليون د.أ. (لمزيد من التفاصيل جدول رقم 2 و4 و6 و8 و10 و15 و16)

2. المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1.2. المعادن العادية ومصنوعاتها

ارتفعت قيمتها من 28.9 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 الى 35.7 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2017 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى اليونان وايطاليا، فيما ارتفعت بشكل رئيسي الى كل من تركيا واسبانيا والمملكة العربية السعودية مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 6.8 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4)

2.2. اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته

ارتفعت قيمتها من 11 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 الى 14.9 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2017 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى سوريا، مما أدى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 3.8 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6)

3. المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1.3. منتجات الصناعات الكيماوية

انخفضت قيمتها من 33.7 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 الى 30.1 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2017 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، فيما انخفضت بشكل رئيسي الى كل من فرنسا وايطاليا واليونان، مما أدى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 3.6 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)

2.3. الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية

انخفضت قيمتها من 45.2 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2016 الى 42.5 مليون د.أ. خلال شهر كانون الأول من العام 2017 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى كل من ليبيا والعراق، فيما انخفضت بشكل رئيسي الى كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والجزائر وسوريا، مما أدى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 2.7 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)

4. السوق الرئيسية للصادرات

1.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 134.4 مليون د.أ. أي ما نسبته 61.2% من مجموع الصادرات الصناعية، بينما احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 12.9% ومن ثم الدول الاوروبية في المرتبة الثالثة بما نسبته 11% تليها الدول الافريقية غير العربية بما نسبته 10.3%. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 28.7 مليون د.أ.، منتجات صناعة الاغذية والتبغ بقيمة 28 مليون د.أ.، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 22.4 مليون د.أ. (جدول رقم 12)

2.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 26.5 مليون د.أ. أي ما يوازي 12.1% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 24.4 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.1% تليها سوريا حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 18 مليون د.أ. أي ما يوازي 8.2%. (جدول رقم 13)

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 45 دولة أوروبية، 41 دولة افريقية غير عربية، 28 دولة أميركية، 27 دولة آسيوية غير عربية، 19 دولة عربية، و8 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 14 دولة عربية، 7 دول أوروبية، 7 دولة افريقية غير عربية، 4 دول آسيوية غير عربية، دولتين أميركيتين ودولة أوقيانية. (جدول رقم 14)

III- استيرادات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر كانون الأول من العام 2017 نحو 23.2 مليون د.أ.، مقابل 17.9 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و18.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 أي بارتفاع ونسبته 29.6% مقارنة مع العام 2016 وارتفاع ونسبته 23.9% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 17و18)

1. توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستورَدة بحسب البلد المستورَد منه

تصدرت ايطاليا لائحة البلدان المصَدِّرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمة استيرادات الآلات والمعدات الصناعية منها خلال هذا الشهر حوالي 7.5 مليون د.أ. تليها المانيا بحوالي 3.4 مليون د.أ. ومن ثم الصين بحوالي 3.1 مليون د.أ. (جدول رقم 18)

2. توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستورَدة بحسب البلد المستورَد منه والنشاط الصناعي

إحتلت استيرادات الآلات للصناعات الغذائية المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 4.5 مليون د.أ. وتصدرت المانيا لائحة البلدان المصَدِّرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدَّرت ما قيمته 1.1 مليون د.أ.، تليها استيرادات الآلات التي تستعمل في التغليف بقيمة 3.4 مليون د.أ.، واحتلت ايطاليا صدارة الدول المصَدِّرة لهذا المنتج بقيمة 2.5 مليون د.أ.، فالآلات لصناعة المطاط واللدائن بقيمة 1.4 مليون د.أ. (جدول رقم 19).

IV- ملحق الجداول

جدول رقم 1: تطور الصادرات الصناعية خلال الأعوام 2015-2016-2017

الشهر العام

2015 العام

2016 العام

2017 نسبة التغيير

2015/2017 نسبة التغيير

2016/2017

كانون الثاني 243.2 199.5 175.9 -27.7% -11.8%

شباط 237.5 222.8 196.8 -17.1% -11.7%

آذار 246.5 211.6 223.9 -9.2% 5.8%

نيسان 240.2 231.1 210.4 -12.4% -8.9%

ايار 280.6 210.6 205.9 -26.6% -2.3%

حزيران 292.1 225.3 199.0 -31.9% -11.7%

تموز 233.5 178.8 215.7 -7.6% 20.7%

آب 233.4 232.9 227.0 -2.8% -2.5%

ايلول 242.5 184.3 167.6 -30.9% -9.0%

تشرين الاول 255.3 220.0 226.7 -11.2% 3.0%

تشرين الثاني 219.9 193.7 205.1 -6.8% 5.9%

كانون الاول 231.1 216.3 219.6 -5.0% 1.5%

المجموع 2,955.8 2,526.9 2,473.5 -16.3% -2.1%

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 2: مقارنة بين الصادرات الصناعية خلال كانون الأول من العام 2017 و كانون الأول من العام 2016

القسم السلع كانون الأول 2016 كانون الأول 2017 التغيير

2016/2017 نسبة التغيير

2016/2017

1 منتجات المملكة الحيوانية 0.49 0.51 0.02 3.9%

2 منتجات المملكة النباتية 4.44 5.78 1.34 30.1%

3 شحوم ودهون وزيوت 4.50 4.32 -0.17 -3.9%

4 منتجات صناعة الاغذية والتبغ 41.56 41.61 0.06 0.1%

5 منتجات معدنية 0.45 0.68 0.23 51.7%

6 منتجات الصناعات الكيماوية 33.71 30.14 -3.57 -10.6%

7 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 11.02 14.86 3.84 34.8%

8 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 0.83 0.95 0.12 13.9%

9 خشب ومصنوعاته 1.50 0.76 -0.74 -49.1%

10 ورق وكرتون ومصنوعاتهما 13.38 10.88 -2.50 -18.7%

11 مواد نسيجية ومصنوعاتها 7.59 5.38 -2.21 -29.1%

12 أحذية، أغطية رأس، ريش 1.26 0.65 -0.61 -48.3%

13 مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته 1.73 1.91 0.18 10.3%

14 لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 10.11 12.18 2.08 20.5%

15 معادن عادية ومصنوعاتها 28.88 35.67 6.78 23.5%

16 آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 45.23 42.50 -2.73 -6.0%

17 معدات نقل 1.61 1.22 -0.39 -24.2%

18 ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية 1.02 1.36 0.34 33.7%

19 أسلحة وذخائر 0.01 0.00 -0.01 -100.0%

20 سلع ومنتجات مختلفة 6.96 8.19 1.23 17.6%

المجموع 216.28 219.56 3.28 1.5%

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 3: صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه تركيا جمهورية كوريا اليونان ايطاليا اليابان المملكة العربية السعودية الصين الكونغو

القيمة بآلاف الدولارات 5,687 4,470 2,624 1,833 1,318 963 927 794

جدول رقم 4: صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

البلد المصدَّر إليه تركيا اسبانيا جمهورية كوريا المملكة العربية السعودية الصين الجزائر قطر اليونان

القيمة بآلاف الدولارات 12,056 4,970 4,932 2,388 1,504 833 811 688

جدول رقم 5: صادرات اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه سوريا المملكة العربية السعودية العراق مصر اسبانيا ساحل العاج الاردن قطر

القيمة بآلاف الدولارات 2,153 1,750 664 601 443 369 356 270

جدول رقم 6: صادرات اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

البلد المصدَّر إليه سوريا المملكة العربية السعودية قطر العراق الامارات العربية المتحدة الاردن ساحل العاج مصر

القيمة بآلاف الدولارات 5,143 1,101 959 696 600 541 524 481

جدول رقم 7: صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الاول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه تركيا العراق الامارات العربية المتحدة فرنسا المملكة العربية السعودية ايطاليا اليونان سوريا

القيمة بآلاف الدولارات 4,608 4,267 3,917 3,897 3,359 2,569 1,537 1,417

جدول رقم 8: صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة تركيا العراق قطر الاردن سوريا الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 6,630 4,959 4,550 3,973 1,595 1,490 1,264 1,119

جدول رقم 9: صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية سوريا العراق الامارات العربية المتحدة ليبيا الجزائر الكويت غانا

القيمة بآلاف الدولارات 5,430 4,172 4,007 2,609 2,346 2,336 1,948 1,721

جدول رقم 10: صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

البلد المصدَّر إليه ليبيا العراق المملكة العربية السعودية سوريا قطر ساحل العاج الكويت مصر

القيمة بآلاف الدولارات 6,015 5,366 3,729 3,514 2,302 2,220 2,117 1,483

جدول رقم 11: توزيع الصادرات الصناعية حسب السلع المصدرة خلال العام 2017

جدول رقم 12: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّر وتكتلات الدول خلال شهر كانون الأول من العام 2017

السلع الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الأفريقية

غير العربية مختلف* المجموع

منتجات المملكة الحيوانية 452 1 1 25 34 514

منتجات المملكة النباتية 3,343 1,404 18 358 188 470 5,781

شحوم ودهون وزيوت 1,634 756 368 116 1,289 160 4,323

منتجات صناعة الاغذية والتبغ 28,025 5,252 690 609 4,103 2,592 343 41,614

منتجات معدنية 391 55 93 138 678

منتجات الصناعات الكيماوية 22,447 949 115 4,746 417 1,233 236 30,143

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 10,524 985 51 694 275 2,332 1 14,862

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 515 377 15 1 39 3 949

خشب ومصنوعاته 578 10 1 173 763

ورق وكرتون ومصنوعاتهما 8,153 918 1 569 60 995 184 10,881

مواد نسيجية ومصنوعاتها 2,615 2,108 3 44 164 395 50 5,380

أحذية، أغطية رأس، ريش 534 27 6 73 12 650

مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته 1,219 146 1 4 63 478 1,912

لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 10,573 760 231 419 198 12,183

معادن عادية ومصنوعاتها 6,408 6,818 70 19,928 62 2,320 60 35,666

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 28,737 2,456 208 789 235 10,033 47 42,504

معدات نقل 591 427 117 82 1,217

ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية 832 94 196 143 74 18 1,358

أسلحة وذخائر 0

سلع ومنتجات مختلفة 6,781 549 50 14 25 764 2 8,185

المجموع 134,353 24,095 1,577 28,320 7,586 22,539 1,094 219,564

الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات

*يشمل “مختلف” البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.

جدول رقم 13: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة سوريا تركيا العراق قطر مصر ليبيا

القيمة بآلاف الدولارات 26,467 24,370 18,006 17,679 15,823 12,128 8,625 6,395

البلد المصدَّر إليه الكويت الاردن اسبانيا جمهورية كوريا ساحل العاج الولايات المتحدة الاميركية فرنسا المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 6,368 6,137 5,568 4,968 4,769 4,728 3,316 2,584

البلد المصدَّر إليه هولندا المانيا غانا الجزائر الكونغو كندا السودان عمان

القيمة بآلاف الدولارات 2,551 2,514 2,219 2,155 2,115 2,028 1,829 1,762

جدول رقم 14: توزيع البلدان المصدَّر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال شهر كانون الأول من العام 2017

قيمة الصادرات

(مليون د.أ.) الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الإفريقية

غير العربية المجموع

]1-0[ 5 38 7 23 26 34 133

]5-1] 5 6 1 3 2 7 24

]10-5] 4 1 5

]15-10] 1 1

أكثر من 15 مليون د.أ. 4 1 5

المجموع 19 45 8 27 28 41 168

جدول رقم 15: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

منتجات المملكة الحيوانية قطر العراق المملكة العربية السعودية الكويت الولايات المتحدة الاميركية ساحل العاج الاردن الغابون

القيمة بآلاف الدولارات 305 57 44 31 22 11 9 6

منتجات المملكة النباتية الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الجزائر تركيا هولندا المملكة المتحدة المانيا السويد

القيمة بآلاف الدولارات 959 930 390 353 352 301 290 287

شحوم ودهون وزيوت كندا الولايات المتحدة الاميركية المملكة العربية السعودية العراق استراليا هولندا الكويت المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 663 564 491 370 366 284 263 259

منتجات صناعة الاغذية والتبغ المملكة العربية السعودية سوريا مصر العراق قطر الولايات المتحدة الاميركية الامارات العربية المتحدة الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 5,614 5,163 4,382 3,423 2,944 2,689 2,397 1,504

منتجات معدنية سوريا مختلف ايطاليا انغولا الامارات العربية المتحدة الكويت ساحل العاج بنين

القيمة بآلاف الدولارات 351 138 55 45 16 15 15 13

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها الامارات العربية المتحدة مصر البرتغال فرنسا قطر سوريا سويسرا اسبانيا

القيمة بآلاف الدولارات 222 165 139 103 52 40 30 22

خشب ومصنوعاته قطر سوريا الاردن المملكة العربية السعودية سيشيل الامارات العربية المتحدة مالي ساحل العاج

القيمة بآلاف الدولارات 148 147 124 100 92 33 24 22

ورق وكرتون ومصنوعاتهما المملكة العربية السعودية مصر سوريا المغرب البحرين الاردن الامارات العربية المتحدة قطر

القيمة بآلاف الدولارات 1,531 1,365 825 717 676 648 636 598

جدول رقم 15: تابع، توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

مواد النسيجية ومصنوعاتها سويسرا المملكة العربية السعودية سوريا الامارات العربية المتحدة فرنسا المملكة المتحدة الاردن الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 1,010 588 484 462 395 340 307 292

أحذية، أغطية رأس، الريش المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة بنين الكويت سويسرا قطر مختلف ساحل العاج

القيمة بآلاف الدولارات 420 64 55 26 20 16 12 8

مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته قطر الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية ساحل العاج العراق بلجيكا الكويت سوريا

القيمة بآلاف الدولارات 459 223 216 180 159 104 102 47

لؤلؤ، احجار الكريمة او شبه الكريمة، المعادن الثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الاميركية الاردن هونغ كونغ المملكة المتحدة فولتا العليا فرنسا

القيمة بآلاف الدولارات 9,749 426 344 297 221 195 191 189

معدات نقل فرنسا سوريا الولايات المتحدة الاميركية ليبيا هولندا العراق الامارات العربية المتحدة مصر

القيمة بآلاف الدولارات 186 143 117 109 109 103 93 88

ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية الامارات العربية المتحدة هونغ كونغ الولايات المتحدة الاميركية ليبيا العراق فرنسا سوريا فولتا العليا

القيمة بآلاف الدولارات 629 192 143 67 66 52 49 37

سلع ومنتجات مختلفة المملكة العربية السعودية قطر الامارات العربية المتحدة العراق الكويت ساحل العاج المانيا الاردن

القيمة بآلاف الدولارات 2,252 1,276 1,261 906 288 263 257 194

جدول رقم 16: توزيع الصادرات الصناعية بحسب ابرز السلع المصدرة وابرز البلدان المصدَّر اليها خلال شهر كانون الأول من العام 2017

جدول رقم 17: تطور الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأعوام 2015 – 2016 – 2017

الشهر العام

2015 العام

2016 العام

2017 نسبة التغيير

2015/2017 نسبة التغيير

2016/2017

كانون الثاني 20.5 25.3 21.0 2.4% -17.1%

شباط 22.3 17.3 10.7 -52.1% -38.3%

آذار 20.5 25.1 20.2 -1.3% -19.4%

نيسان 19.1 22.8 18.0 -5.8% -20.9%

ايار 28.0 20.5 23.1 -17.5% 12.3%

حزيران 23.7 20.0 22.2 -6.2% 10.9%

تموز 20.1 16.8 21.8 8.5% 29.9%

آب 21.3 19.0 27.0 26.9% 42.1%

ايلول 13.8 16.2 30.1 117.5% 85.4%

تشرين الاول 16.5 14.5 22.4 35.4% 54.0%

تشرين الثاني 18.9 20.0 17.6 -6.5% -11.6%

كانون الاول 18.7 17.9 23.2 23.9% 29.6%

المجموع 243.4 235.5 257.4 5.7% 9.3%

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 18: الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية بحسب البلد المصَدِّر خلال العام 2017

جدول رقم 19: الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية بحسب نوع النشاط الصناعي والبلد المصَدِّر خلال شهر كانون الاول من العام 2017