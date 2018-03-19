تدشن محطة تحويل كهرباء في بقسميا برعاية ابي خليل

دشن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ممثلا بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، محطة التحويل الكهربائية لوسط وجرود البترون، في حرم المحطة في بقسميا، في حضور رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، رئيس بلدية بقسميا شربل طنوس، رؤساء بلديات بترونية، مخاتير، مستشاري وزير الطاقة والمياه وعدد من اهالي المنطقة.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة للاعلامية ايليان سعد قالت فيها: “هو إنجاز مشروع جديد يبصر النور اليوم ليضاف الى سبحة مشاريع عهد الانجازات، وهي وزارة الطاقة دائما السباقة في تلبية تطلعات سيد العهد الرئيس العماد ميشال عون. وزارة لا تمل من الانجاز لترد بالافعال على الذين لا ينكفئوا عن بث الشائعات بهدف عرقلة مشاريعها. وفيما يعرقل البعض خطة الكهرباء لاهداف انتخابية، نفتتح اليوم محطة بقسميا للكهرباء التي ستؤمن التيار للمناطق المجاورة، وبدأ العمل بها منذ العام 2011 في عهد الوزير جبران باسيل اما هذا الانجاز اليوم ما كان ليبصر النور لولا الجهود”.

طنوس

وكانت كلمة لرئيس بلدية بقسميا قال فيها: “نلتقي اليوم وقد جاءت هذه المبادرة لوضع محطة تحويل الكهرباء، بعد جهد بذله وزير الطاقة السابق جبران باسيل والوزير الحالي سيزار ابي خليل، واستطيع القول ان الكهرباء وصلت الينا بكامل قوتها بفعل هذه المحطة بعد ان كان اهالي وسط البترون وجرده يعانون ضعف الكهرباء، وكأن ضعفها وانقطاعها لم يكن يكفيهم”.

أضاف: “وجدت عند الوزير ابن المنطقة كل العصب الذي نحتاجه لمواجهة الحرمان والتعفن الذي تعايشنا معه دهورا. تحسرت على الانماء فوجدت من يخطط وينفذ، وتحسرت على المشاريع فوجدت من جعلها واقعا، تحسرت على الطرقات فوجدت من نفض الغبار عن التخطيط والاستملاكات، وتحسرت على الكهرباء فوجدت من أضاء الطرق العامة وأنشأ المحطات وحفر الآبار ومد الشبكات وأنشأ السدود لكل منطقة البترون.

وختم: “من يريد ثقتنا عليه ان يلبي حاجاتنا، والشكر لكل من يتعاطى الشأن العام ويقدم وينفذ المشاريع”.

حايك

أما رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، فقال: “شرفني معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل بتمثيله في هذه المناسبة الإنمائية، مرسلا تحياته القلبية إلى كل أهالي البترون وفاعلياتها. إن وجودنا وإياكم اليوم للاحتفال بتدشين محطة بقسميا النقالة 66 ك.ف، يؤكد استمرار مسيرة النهوض بقطاع الكهرباء، على رغم كل الصعوبات والمعوقات على اختلاف أنواعها. وسعى معالي وزير الطاقة والمياه في حينه المهندس جبران باسيل وفريق عمله ومؤسسة كهرباء لبنان لدى شركة Matelec، ليتم تأمين المحول الخاص بالمحطة مجانا ضمن مناقصة إنشاء محطات التحويل الرئيسية في البحصاص والضاحية والأشرفية، وذلك خلال توقيع عقد إنشاء هذه المحطات في 3 كانون الثاني 2014 في محطة دير نبوح، والتي باتت جميعها في الخدمة وتستفيد منها بشكل ملموس المناطق التي تقع في نطاقها”.

أضاف: “المحطة موقتة ريثما يتم إنشاء محطة التحويل الرئيسية الواردة في المرحلة الأولى (2017-2023) من المخطط التوجيهي للانتاج والنقل الذي طورته مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع كهرباء فرنسا EDF، وأقره مجلس الوزراء بقراره رقم 20 تاريخ 7 أيلول 2017، وذلك تحت اسم محطة “جرد البترون” 66 ك.ف. توتر متوسط، وتتألف من محولين بقدرة 20 م.ف.أ. لكل منهما مع خط نقل 66 ك.ف. يصلها بمحطة سلعاتا الرئيسية بطول حوالى 22 كلم. ومن شأن هذه المحطة استيعاب الحمولات المستقبلية لقرى جرد البترون وبالتالي تأمين تغذية كهربائية مستقرة لهذه القرى”.

وتابع: “ان محطة بقسميا النقالة تتألف من محول قدرة 20 م.ف.أ. وأربعة مخارج توتر متوسط، وتتغذى بواسطتها مناطق وسط وأعالي البترون ولا سيما قرى جبلا وبقسميا وكفرحي وكور وكفرحتنا وزان وعرطز والفتيحات وصورات وحلتا ورشكده وكفرشليمان وهربونا وآصيا وداعل وبشتودار وكفرحلدا وبساتين العصي وبيت شلالا وكفور العربي ومراح الحاج وشبطين والعلالي ومحمرش وراشا وحدتون ورام ونحلا وبشعله ودوما ووطى حوب وتنورين الفوقا وتنورين التحتا وشاتين. وتساهم المحطة الجديدة في تحسين نوعية التغذية الكهربائية في هذه القرى لناحية الفولتية واستقرار التغذية. وقد وضعت في الخدمة الثلاثاء الماضي في 13 الجاري”.

وختم شاكرا كل من أسهم في إنجاز هذه المحطة وسائر المشاريع وخصوصا الوزيرين باسيل وأبي خليل والوزير السابق آرثيور نظاريان ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها وعمالها، والشركة الملتزمة Matelec والاستشاري كهرباء فرنسا EDF وكل من يساهم في الإنجاز.

بعد ذلك، افتتح المدير العام لكهرباء لبنان ورؤساء البلديات محطة التحويل.