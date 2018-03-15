الريجي تطلق مؤتمر مكافحة التجارة غير المشروعة

تنظم ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) المؤتمر الوطني الاول لمكافحة التجارة غير المشروعة في 28 الحالي، برعاية وزير المال علي حسن خليل ومشاركة خبراء دوليين و600 مشارك، في اطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة بعنوان “إقتصادك إنت بتحمي”، لحماية الاقتصاد الوطني وعائدات الخزينة، لا سيما أن ادارة الحصر تعد خامس أكبر مصدر لإيرادات خزينة الدولة اللبنانية.

وشدد رئيس مجلس إدارة “الريجي” المدير العام ناصيف سقلاوي على أهمية هذا المؤتمر، مؤكدا أن “هذه المبادرة تساهم، ببعدها التنموي، في وضع خريطة طريق إصلاحية تتضمن الخطوات المطلوبة للحد تدريجيا من هذه الجريمة بحق الوطن والتي تحرم الخزينة اللبنانية مداخيل طائلة، إضافة الى تداعياتها الكارثية وما تشكله من خطر على المستهلك”.

وتمنى أن تكون “التوصيات العملية التي ستصدر عن هذا المؤتمر حجر أساس لجهد وطني مشترك بين الجهات المعنية، يتكامل مع مسار تحديث القوانين والتشريعات التي تكفل الحد من التهريب وتسهم في الحد من تأثيراته السلبية على الإقتصاد اللبناني وعلى المالية العامة”.

اشارة الى ان المؤتمر ينطلق من واقع التجارة غير المشروعة للمنتجات التبغية ليناقش إشكالية التهريب من مقاربة شاملة تتمحور على الحد من العرض والطلب على البضائع المهربة، ويشمل جدول أعماله عرضا لواقع المؤسسات العامة ودورها الرقابي، ومخاطر التهريب على ايرادات الدولة ومداخيلها، وسبل تطوير آليات حماية المستهلك من آثار التهريب، وإشراك القطاع الخاص والصناعيين اللبنانيين في مكافحته.

ومن أبرز المحاور التي يناقشها المشاركون، الدور التشريعي لمجلس النواب في مواجهة التجارة غير المشروعة، وتطوير الاجراءات الجمركية، وتعزيز إنفاذ القوانين والملاحقة القضائية وتفعيل دور القوى الامنية وآليات التنسيق بينها، وأحدث المبادرات المتخذة في هذا الشأن، بالإضافة إلى قراءة للواقع الإحصائي والقانوني والدولي للتهريب، ولأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية في مجال مكافحته، سعيا إلى توفير قاعدة واسعة مشتركة بين الجهات المعنية تتيح تفعيل مواجهة التجارة غير المشروعة في لبنان.

وسيتحدث في المؤتمر كل من النائب ياسين جابر، الوزير السابق زياد بارود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، المدير العام للمالية آلان بيفاني، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة علياء عباس، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس مصلحة مكافحة التهريب في الريجي محمد ظاهر، الخبير من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الامم المتحدة دايفد إزاديفار، الخبير من جهاز الشرطة الأوروبي (يوروبول) هوارد باغ والخبير في القوانين الدولية هوتر لورانس، ويدير الجلسات كل من رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط وعضو لجنة إدارة الريجي مازن عبود والخبير الدولي آلان يانوفيتش.