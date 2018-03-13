عُمان: النمو السنوي المركّب للسياحة 13 ٪ حتى 2021

سيزداد عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عُمان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13 في المئة بين عامي 2018 و2021، وفقاً لبيانات صدرت قبيل انعقاد معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018)، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة 22- 25 نيسان (أبريل) المقبل. وأشار تقرير نشرته «كوليرز انترناشونال» إلى أن هذا النمو سيتعزز بفضل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والذين يمثلون 48 في من إجمالي زوار سلطنة عُمان عام 2017. كما تبلغ نسبة الهنود 10 في المئة والألمان 6 ومن المملكة المتحدة 5 والفيليبين 3 في المئة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل القوانين الجديدة لإصدار التأشيرات وزيادة عدد رحلات الطيران.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط في شكل عام أكبر سوق لسلطنة عُمان، حيث ازداد عدد السياح منها بمعدل سنوي يبلغ 20 في بين عامي 2012 و2017.

وساهمت هذه العوامل بارتفاع عدد الشركات التي تتطلع إلى دخول سوق السياحة العمانية، وهذا ما يتجلى في شكل واضح من خلال الإقبال الكبير في معرض سوق السفر العربي 2017، حيث ارتفع عدد الحضور المهتمين بالعمل مع السلطنة بنسبة 13 في المئة مقارنة بدورة عام 2016 من المعرض. كما ارتفع عدد زوار المعرض من سلطنة عُمان بنسبة 18 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وبهذا الصدد قال مدير معرض سوق السفر العربي سيمون بريس: «يوضح أحدث البيانات أن عدد زوار سلطنة عمان سيستمر بالنمو، مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية من الحكومة العمانية في إطار خططها لتنويع مصادر دخلها. وتعتبر السلطنة وجهة رائعة من حيث الجذب السياحي والبيئة والثقافة والتراث فضلاً عن كونها مركزاً رئيساً للسفر الجوي».

وأعلن الكثير من سلاسل الفنادق الكبرى عن إطلاق مشاريع جديدة في مسقط، ليرتفع عدد الغرف الفندقية من 10.924 غرفة عام 2017 إلى 16.866 غرفة في 2021.

وفي إطار الاستثمار المحلي في السلطنة، التزمت شركة عمان للفنادق والسياحة ببناء 10 فنادق في جميع أنحاء البلاد بقيمة تبلغ 260 مليون دولار بحلول العام 2021.

وأضاف بريس: «بفضل الطلب القوي من المسافرين من رجال الأعمال والمسافرين بهدف الترفيه في سلطنة عمان، يستعد البلد لاستضافة مزيد من الضيوف في الفنادق من فئة الـ4 والـ5 نجوم خلال السنوات المقبلة، مع استكمال العمل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وأوبرا مسقط. وقد يرتفع معدل الإشغال بنسبة تصل إلى 5 في المئة هذه السنة».

كما استثمرت السلطنة في شكل كبير في البنية التحتية السياحية بما في ذلك المطارات. وأدى التوسع في مطارات مسقط وصلالة إلى زيادة أعداد المسافرين إلى 12 مليون و1.2 مليون شخص على التوالي عام 2016، بزيادة 16.6 و17٪ في المئة على التوالي، وبلغ النمو السنوي عام 2017 نسبة 18 و24 في المئة على التوالي. كما يجري العمل على تطوير ثلاثة مطارات أخرى.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة من سلطنة عُمان في معرض سوق السفر العربي 2018 كلاً من: فندق «هرمز غراند» من مجموعة «راديسون»، وفندق «بارك إن باي» من «راديسون للفنادق والمنتجعات»، ووزارة السياحة العمانية، والطيران العماني. وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء في شكل رئيس على مفهوم السياحة المسؤولة عبر الكثير من الفعاليات والنشاطات، بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة الكثير من العارضين المتخصصين.

ويعتبر سوق السفر العربي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت دورة عام 2017 حضور أكثر من 39.000 شخص، بمشاركة 2.661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 بليون دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

ويحتفل المعرض العام المقبل بنسخته الخامسة والعشرين، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم جلسات تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الـ25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال السنوات الـ25 المقبلة.