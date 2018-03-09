رئيس الخطوط الجوية القطرية:سنخسر كثيرا العام الحالي بسبب الأزمة السياسية

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن “الشركة ستخسر كثيرا العام الحالي بسبب الأزمة السياسية حول قطر، الأمر الذي دفع الشركة إلى تغيير وإلغاء عدد من رحلاتها الجوية”.

وذكر الباكر، في تصريح له، “اننا سنعلن عن خسائرنا الكبيرة للغاية العام المالي الحالي الذي ينتهي هذا الشهر”، مشيراً الى أن “الشركة ستضطر للبحث عن تمويل إضافي حال استمرار الأزمة”.

وتجدر الاشارة الى أن مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، كانت قد قطعت في كانون الثاني الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب