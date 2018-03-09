وزير اقتصاد فرنسا: قرار ترامب الجمركي حرب تجارية لن تسفر سوى عن خاسرين

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، أن “فرنسا تأسف لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم”.

وذكر لو مير، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “حربا تجارية لن تُسفر سوى عن خاسرين”، لافتاً الى “اننا سنقيّم مع شركائنا الأوروبيين العواقب على صناعاتنا، والرد الواجب اتخاذه”