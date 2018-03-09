وزارة التجارة الصينية تعارض بشدة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
مارس 9, 2018
عبّرت وزارة التجارة الصينية عن “معارضتها الشديدة للرسوم الأميركية التىي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات من الصلب والألومنيوم”، منددةً بـ”هجوم على النظام التجاري المتعدد الجهات”.
واشارت الوزارة، في بيان لها، الى أن “الصين تعارض ذلك بشدة”
عبّرت وزارة التجارة الصينية عن “معارضتها الشديدة للرسوم الأميركية التىي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات من الصلب والألومنيوم”، منددةً بـ”هجوم على النظام التجاري المتعدد الجهات”.
واشارت الوزارة، في بيان لها، الى أن “الصين تعارض ذلك بشدة”