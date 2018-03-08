لعبة الأمم | السعودية بين الاصلاح الداخلي والجهات.. مارس 8, 2018 آخر المقالات لعبة الأمم | السعودية بين الاصلاح الداخلي والجهات.. وفد عراقي في السعودية وتوافق على تعاون صناعي النفط يتراجع بعد استقالة مستشار ترامب لاغارد :لا أحد يربح الحروب التجارية مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية أنهى أعماله: طرح مشاريع المطار والكهرباء والاتصالات ومناقشة خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني