مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية أنهى أعماله: طرح مشاريع المطار والكهرباء والاتصالات ومناقشة خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص

أنهى مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان يومه بعقد جلستين أعقبتا جلسة الافتتاح. الأولى حول “عرض مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة” والثانية حول “خيارات التمويل لمشاريع الشراكة”.

الجلسة الاولى

فقد تناولت الجلسة الأولى مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة حيث سلطت الضوء على مشاريع مختارة من برنامج الانفاق الاستثماري والتي تنطوي على فرص للاستثمار والتمويل من قبل القطاع الخاص.

ترأس الجلسة الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد الحايك، وتحدث فيها وزراء: الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والاتصالات جمال جراح، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وكبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء نديم المنلا. وعرض كل من مدير أمن الطيران مدير عام الطيران المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل عمر قدوحة لمشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، ومستشار وزير الاتصالات جمال فاخوري لمركز المعلومات، ومدير مشروع في مجلس الإنماء والإعمار إيلي حلو لمشروع أوتوستراد خلدة – نهر ابراهيم.

فنيانوس

وتحدث وزير الأشغال عن ضرورة تحديث وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي وتوسعة المبنى الداخلي والخارجي لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 6 ملايين راكب حاليا إلى 8 ملايين، وذلك عبر استحداث جناح جديد للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني راكب.

وأوضح أن “الوزارة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتوفير المقاييس العالمية المعتمدة في خدمة المسافرين والقادمين من وإلى لبنان. كما هنالك تعاون جدي لتحقيق الهدف المنشود بغرض تشجيع السياحة ورفع مستوى الخدمات في المطار”.

وأكد أن “الوزارة تعول على قانون الشراكة بين القطاعين في قطاع الطيران لتأمين التمويل اللازم للمشروع”، موضحا أن “عملية التنمية تعتمد على حشد جميع طاقات المجتمع في القطاعين العام والخاص، وذلك خدمة لهدف واحد هو التركيز على وضع السياسات المطلوبة في قطاع الطيران وتوسعة الخدمات المقدمة في كافة القطاعات. كما أن من شأن ذلك استقطاب الكفاءات إلى قطاع الطيران”.

ولفت إلى أن “الازدحام الكبير الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي العام الماضي استدعى القيام ببعض الخطوات الطارئة والملحة للتخفيف منه، فجرى تسليم المخطط التوجيهي المعد للمطار في العام 1990 إلى دار الهندسة بتمويل بقيمة مليون دولار أميركي قدمته شركة طيران الشرق الأوسط لإعداد الدراسة ووضع المخطط التوجيهي المطلوب لحل أزمة المطار”.

ونوه بالأشغال الحاصلة في مطار علياء الدولي في الأردن بين شركات خاصة لبنانية وشركات محلية والحكومة الأردنية ليؤكد على “قدرات الشركات الوطنية وعلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لأن من شان هذه الشراكة تحقيق النمو”.

أبي خليل

واستهل وزير الطاقة والمياه كلمته بالإشارة إلى “تصديق الحكومة اللبنانية في العام 2010 سياسة تتعلق بقطاع الكهرباء هي بمثابة إستراتيجية وطنية للقطاع. وتتضمن نقاطها الأساسية زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء، وتنويع المصادر وإعادة هيكلة وتنظيم التعريفات تدريجيا، وإعادة تأهيل وتطوير مواقع إنتاج الطاقة، وتبني قانون مشاريع الطاقة المستقلة IPP لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء مواقع إنتاج جديدة للطاقة”.

ولفت الى أن “سياسة قطاع الكهرباء هذه لحظت أنه حان الوقت لزيادة القدرة الإنتاجية باعتماد IPP/PPP وتحديد القدرة المطلوب بناؤها ومشاركة القطاع الخاص بطاقة 6000 ميغاوات في مرحلة أولى، تضاف إليها في مرحلة لاحقة 1000 ميغاوات”.

وأشار أنه “لجعل النظام أكثر جاذبية للقطاع الخاص، مولت الحكومة اللبنانية خطة قصيرة المدى لتدعيم مناطق التوليد، والتحويل والتوزيع، وكان هذا من ضمن ميزانية حددت بموجب قانون الميزانية 181″، موضحا أنه “بموازاة ذلك، عينت الحكومة اللبنانية عام 2013 شركة الاستشارات Mott McDonald لإعداد دراسة جدوى مشاريع الطاقة المستقلين ووفرت الدراسة تحليلا أوليا إرشاديا لصانعي القرار على التوقعات من مشاريع الطاقة المستقلين إضافة إلى تحديد مسار الخطوات التالية. كما أنها حددت البنود الأساسية لمشاريع الطاقة المستقلة مثل تطوير المواقع وإجراءات التراخيص وتكنولوجيا الطاقة المفضلة والأمور المتعلقة بالبيئة والجوانب المالية والقانونية ذات الصلة”.

ولفت إلى أن “إطلاق مشاريع الطاقة المستقلين للمرة الأولى في لبنان يتطلب ضمان جاذبيته لمستثمري القطاع الخاص. ولهذا الغرض عينت الحكومة اللبنانية في تموز 2017 صندوق النقد الدولي كمستشار لعملية التحول للمساعدة في إعداد دراسات جدوى مفصلة ولمرافقة عمليات التفاوض ومراحل التمويل النهائية لأول مشروعين مستقلين في الزهراني وسلعاتا. ومن خلال هذا التعيين، سيطور صندوق النقد الدولي هيكلية تحويل صلبة تجتذب شركاء من القطاع الخاص مؤهلين لتنفيذ المشروعين. وفي حال نجاحهما سيستخدم هذان المشروعان كنماذج لمشاريع طاقة مستقلة مستقبلية في البلاد وسيزيدان ثقة المستثمرين وقدرة قطاع الطاقة في لبنان”.

وشدد على أن “هيكل التحول سيعتمد على مقاربة مؤلفة من مرحلتين: الأولى تترتب على أمور قانونية وتقنية تجارية لتقييم الفرص المثلى لبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمرحلة الثانية تتضمن تسويق المشاريع المجدية للمستثمرين المؤهلين وتحضير الملفات ومساعدة السلطات في تقييم العقود”.

وأكد أن “اعتماد مشاريع الطاقة المستقلة سيزيح عن كاهل الدولة أعباء مادية مقابل توفير طاقة بكلفة تنافسية، إضافة إلى توفير القدرة على التنفيذ السريع للمشاريع”، مشيرا إلى أن “مشروع الطاقة المستقلة هو ما يجري اعتماده حاليا في عملية التوزيع في قطاع الطاقة حيث هنالك 3 موزعين كبار، وهو نظام يثبت جدواه”.

ثم عرض أبي خليل لمشروعي سلعاتا والزهراني.

الجراح

بدوره، شدد وزير الاتصالات على أهمية البنى التحتية لتطور الاقتصاد، مؤكدا أن “تطوير البنية التحتية عملية متكاملة ويستوجب التكامل بين القاعين العام والخاص وتحول العقلية اللبنانية من عقلية المقاول إلى شريك في تطوير ودعم البنية التحتية”.

وعرض لخطوات وزارة الاتصالات في تطوير هذا القطاع والمحددة في “أربعة مشاريع تطمح الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص. المشروع الأول هو مشروع الألياف البصرية الذي من شأنه تأمين إنترنت سريع بقوة 50 ميغا بايت في الثانية، وذلك في جميع المناطق والمؤسسات والأفراد في لبنان. وقد خصص لهذا المشروع 300 مليون دولار أميركي على أن يباشر به مطلع الشهر المقبل. والمشروع الثاني هو المركز الوطني للداتا، فمن الاهمية امتلاك لبنان مثل هذا المركز، والتخزين السحابي للبيانات وتحليلها وتوفيرها بوقت سريع وآمن للاستخدام على الصعيد الوطني، لما لها من دور في تطوير الاقتصاد”.

وتطرق الى مشروع الكابل البحري، فشدد على أهمية هذا الكابل الذي “يحول لبنان إلى مركز إقليمي للانترنت عبر ربطه أوروبا بالمنطقة العربية”.

أما المشروع الثالث فهو Spectrum Analysis الذي “بات تنظيمه حاجة ملحة بغرض الاستفادة القصوى منه، بالإضافة إلى مشروع الأمن السيبيري”.

الجسر

وعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية الذي أعده المجلس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، واصفا إياه ب”البرنامج الاستثماري الطموح، إذا ما قورن بأوضاع المالية العامة والقدرة الاستيعابية للدولة”، داعيا “القطاع الخاص للتمويل والتنفيذ وتشغيل هذه البنى التحتية لتخفيف العبء التمويلي عن كاهل الدولة ولرفع القدرة الاستيعابية على تنفيذ المشاريع والاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص”.

وأشار إلى أن “البرنامج يشمل قطاعات النقل البري والبحري والجوي والمياه والري والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والنفايات الصلبة، بالإضافة إلى بعض المشاريع المتعلقة بالمناطق الصناعية”.

وأوضح أنه “جرى تكليف المجلس إعداد دراسة للأعوام الـ12 المقبلة مقسمة إلى 3 مراحل، كل مرحلة تمتد على أربع سنوات. وسيشمل مؤتمر سيدر المرحلتين الأولى والثانية فقط. وتبلغ كلفة مشاريع البرنامج الاستثماري 20350 مليون دولار أميركي تضاف إليها كلفة تعويضات الإستملاكات المقدرة بنحو 2589 مليون دولار أميركي موزعة على مراحل أو على الدورات الثلاث. وتبلغ كلفة المرحلة الأولى 10819 مليون دولار أميركي، والمرحلة الثانية 6434 مليون دولار والمرحلة الثالثة 5686 مليون دولار أميركي”.

المنلا

وتناول المنلا ثلاثة أمور مع تركيز على الأول المتعلق ببرنامج استثمار رأس المال. والأمر الثاني مؤتمر سيدر ودوره والتوقعات منه، والأمر الثالث هو التمويل، والتوقعات والإستراتيجية المرتقبة في الأعوام القليلة المقبلة.

ولفت الى أن “برنامج استثمار رأس المال تم تحضيره من الصفر حيث أشركت فيه 1200 بلدية ومجلس الإنمار الإعمار والوزارات والمؤسسات المعنية ومجلس الوزراء، وقد جرى النقاش حوله مع جميع الجهات السياسية والسلطات المحلية”.

وأشار الى أن “البرنامج يتضمن 250 مشروعا حيويا”، متوقعا “الحصول على أصداء وآراء قد تتيح إحداث بعض التغييرات عليه”، لافتا إلى أنه “تم إشراك كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والهدف من إشراك البنك الدولي هو إعطاء مصداقية لهذه المشاريع والتأكيد على أهميتها، كما أن اسمه دمغة ووسم مهمان جدا بالنسبة إلى المجتمع الدولي”.

وأوضح أن “صندوق النقد الدولي يؤمن استقرار البرنامج”، مشيرا إلى أن “الصندوق اعتبر أنه مع التحسين بنسبة 5 في المئة في الميزانية على مدى الخمس سنوات المقبلة سيقود الاقتصاد إلى نمو مستدام وإلى الاستقرار”.

خيارات التمويل

عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “خيارات التمويل لمشاريع الشراكة” وترأسها عضو مجلس إدارة Lebanese Finance Executives (LIFE) عادل أفيوني، وخلصت إلى ضرورة أن “يترافق برنامج الانفاق الاستثماري، مع تقديم بيانات واضحة حول مشاريع الشراكة، وتكريس الشفافية والحوكمة، بما يعزز تعامل المستثمرين مع المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، توفير الحماية للمستثمرين والعمل مستقبلا على توفير آليات واضحة للتخارج كما هو الحال مع الخصخصة، مع التأكيد أيضا على أهمية تنويع أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية، يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين، ووجود هيكلية واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل”.

رياشي

بداية تحدث رئيس ومدير عام FFA Private Bank جان رياشي عن أهمية “تكريس مجموعة من المعايير المهمة في مشاريع الشراكة، من بينها الحوكمة، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف التعاقدية، إقرار مزايا ضريبية تفضيلية للمستثمرين، فصل الملكية عن التشغيل بما يضمن استمرار الخدمات، وجود قواعد واضحة لحل النزاعات.

وفي ما يتعلق بالتمويل، اقترح “حشد الأموال من خلال الوكالات وهيئات التمويل المتخصصة، واعتماد التوريق بضمان المشاريع، وكذلك العمل على إصدار سندات لتمويل المشاريع”، لافتا إلى أهمية مثل هذه المعايير في “تكريس الشفافية المالية والحد من الفساد”.

تانك

من جهته، تطرق رئيس سياسات مشاريع البنى التحتية في البنك الأوروبي للانشاء والتعمير ماثيو جوردان-تانك إلى دور البنك في “تقديم الخدمات ذات الصلة بمشاريع الشراكة والتي تبدأ بدعم جهود التخطيط الهيكلية لمشاريع الشراكة، وكذلك خيارات التمويل المختلفة كالقروض السيادية وشبة السيادية”، موضحا أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على نسبة 50 في المئة من إجمالي مشاريع البنك البالغة نحو 5 مليار دولار أميركي.

وتناول في حديثه شقين: الأول متعلق بكيفية الإعداد لهذه المشاريع، مطالبا ب”تأسيس هيئة خاصة للاعداد لمثل هذه المشاريع”. أما الشق الثاني فيتمثل في “إدارة المخاطر عن طريق حماية المستثمرين من بعض المخاطر المحددة ذات الصلة بدولة معينة”، مقدما على سبيل المثال “تطوير البنك آليات لحماية المستثمرين من أثر تقلبات سعر الليرة التركية، في بعض المشاريع التي ساهم فيها هناك”، لافتا في الوقت نفسه إلى “ضرورة تطوير منتجات مالية بتكلفة أقل من نطاق أسعار الفائدة العالمية وتوفير ضمانات مالية، بما يعزز جاذبية المشاريع”.

صبرا

وتناول مدير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في لبنان والممثل المقيم سعد صبرا دور الوكالة وعملها في لبنان خلال السنوات السابقة، إذ “استثمرت نحو نصف مليار دولار أميركي خلال السنوات السابقة”، مشيدا ب”توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص”، مؤكدا أن “المؤسسة تتطلع إلى تعزيز خدماتها مع طرح مشاريع الشراكة، كجزء من منظومة عملها على مستوى المنطقة، لا سيما وأنها ساهمت بتقديم الخدمات لمشاريع بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار أميركي جرى تنفيذها وفقا لقوانين الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موزعة على مختلف القطاعات”.

وعرض رؤية المؤسسة للمتطلبات الملقاة على الجانب الحكومي، من بينها “آليات تعزز الدور الإشرافي والرقابي الحكومي على المشاريع، بما يضمن حماية المصالح العامة ويعزز جودة الخدمات، صياغة تعريفات واضحة في العقود، تقديم الضمانات للقطاع الخاص”، مشددا على أهمية “استعانة الجهات الحكومية بالمستشارين المتخصصين والخبراء، تبني تخطيط استراتيجي لبرنامج الاستثمار، تشكيل قيادة متناغمة من قبل الحكومة للاشراف على المشاريع، تبني خطة مستمرة لإصلاح القطاع الخاص بما يخلق حافزا مستمرا لدى القطاع على الاستثمار، الحصول على دعم المصارف، وضع آليات واضحة لتوزيع المخاطر، وكذلك العمل على إقرار تشريع خاص بالضمانات وتوضيح مسألة الحصانة السيادية للمشاريع”.

عابدين

أما مسؤولة الاكتتاب الرئيسية في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MEGA) ليال عابدين، وبعد استعراضها لدور الوكالة ونشاطها منذ تأسيسها في العام 1988، فقد تناولت أهمية “وجود قواعد واضحة وأدوات توفر الحماية للمستثمرين في مشاريع الشراكة، لا سيما في مواجهة تقلبات أسعار الصرف، الحماية من استملاك المشاريع أو المصادرة، وحماية الصادرات”.

ولفتت إلى ان “الخدمات التي تقدمها الوكالة تشمل توفير ضمانات مقابل القروض بنسبة 80 إلى 85 في المئة، على أن تصل مدة التغطية إلى 20 سنة، وكذلك ضمانات ضد الاستملاك”، مشددة على أن “الخبرة الطويلة للوكالة في هذا المجال، أكسبتها الكثير من المصداقية وعززت قدراتها الفنية”.

وتناولت تجارب الوكالة مع بعض المشاريع الحيوية على مستوى المنطقة، ومن بينها أحد مشاريع الشراكة في مدينة الزرقا في الأردن، والذي “نجحت الوكالة في تمديد ضمانات القروض الممنوحة للمستثمر في هذا المشروع”.

توتارو

وأوضح مسؤول الاستثمار – الشراكات العالمية ودول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي فرانسيسكو توتارو أن البنك “يشرف ويساهم في مشاريع شراكة بقيمة 2.7 مليار يورو خارج أوروبا، منها عدة مشاريع على مستوى المنطقة بما في ذلك لبنان، كما هو الحال مع الاستثمار في مطار رفيق الحريري الدولي”، مبديا “اهتمام البنك بمشروع التوسعة الجديد الخاص بالمطار”.

وأشار إلى أن “البنك يتطلع للمساهمة في برنامج الإنفاق الرأسمالي الذي تتجه الحكومة لإقراره، سواء عبر المساهمة في قروض بفوائد منخفضة، تقديم الدعم أو المساعدات الفنية”، مشيرا إلى وجود “عدة مشاريع جاذبة ضمن هذا البرنامج وكذلك في مشاريع الشراكة”.

وأبدى “استعداد البنك للمساهمة في جهود حشد التمويل لهذه المشاريع”.