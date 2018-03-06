سلامة: مصرف لبنان يبقى ثابا في سياسته الهادفة لتمكين القطاع المصرفي

وأكد في كلمة له خلال حفل افتتاح مؤتمؤ الاستثمار في البنى التحتية ان “مصرف لبنان يبقى ثابتا في سياسته الهادفة إلى تمكين القطاع المصرفي، وتستعد هيئة الاسواق المالية إلى اطلاق منصة الكترونية للتداول في الارقام المالية التي يديرها القطاع الخاص ونأمل ان يتم ذلك مع تخصيص بورصة بيروت”. وأضاف “حضرنا أسواق لكي تعمل على الاسس الحديثة من خلال تعاميم أصدرناها وبالتالي ستتمكن الشركات اللبنانية والشركات التي ستسثمر من خلال الشراكة مع الدولة من الاستفادة من السيولة التي ستستقطبها البورصة والمنصة”