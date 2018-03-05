الوكالة الدولية للطاقة تتوقع بدء الخروج من اتفاقية “أوبك” في 2019

توقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الجديد عن تطور السوق النفطية حتى العام 2023، “أويل 2018″، أن تستمر اتفاقية خفض إنتاج النفط “أوبك+” بالعمل حتى نهاية العام الجاري، وأن تبدأ عملية الخروج منها في 2019.

وأوضحت انه “بفضل النمو الاقتصادي في آسيا ونهضة الصناعات النفطية الكيميائية في الولايات المتحدة، سيرتفع الطلب العالمي على النفط عند العام 2023 بـ 6.9 مليون برميل يوميا، ليصل 104.7 مليون برميل يوميا. تبقى الصين المحرك الأساسي لنمو الطلب، لكن السياسة الأكثر صرامة في الحد من تلوث الهواء سوف تبطئ نمو”.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، أن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا سيواصل النمو في السنوات القليلة المقبلة، ولكن في أوائل عام 2020 يمكن أن يصل إلى الحد الأقصى والانتقال إلى التراجع على خلفية العقوبات والوضع الضريبي في هذه المجال.