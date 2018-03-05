عباس في افتتاح ندوة عن قطاع الفنادق: للتعاون مع الوزارة حفاظا على سلامة الغذاء وتشجيعا للسياحة

انعقدت صباح اليوم، الندوة الارشادية لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي التي تنظمها مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة واسعة من المؤسسات المعنية.

افتتحت المديرة العامة للوزارة عليا عباس الندوة بكلمة شددت فيها على “ضرورة التعاون والتنسيق بين اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ووزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف الحفاظ على سلامة الغذاء من جهة، وتشجيع هذا القطاع السياحي الاساسي على النمو ضمن اطار الانظمة والقوانين المرعية الاجراء”، مؤكدة “همية هذه الندوة الارشادية في قطاع حساس يتعلق بصحة المستهلك”.

يونس

من جهته، قدم مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس عرضا مفصلا تناول فيه صلاحيات مديرية حماية المستهلك والاجراءات التي تتخذها لحماية المستهلك من اي استغلال، مشيرا الى ان “الهدف من هذه الندوة هو ارشاد المعنيين في هذا القطاع الى واجباتهم وحقوقهم بموجب القوانين النافذة”.

ثم قدم خبراء المديرية عرضا مفصلا عن سلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم والمقاهي.