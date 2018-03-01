الذهب ينزل لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم (الخميس)، متأثرة سلبا بارتفاع الدولار، بينما يتأهب المستثمرون لمتابعة الجلسة الثانية لشهادة رئيس «مجلس الاحتياط الاتحادي» (المركزي الأميركي) جيروم باول أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1313.81 دولار للأوقية، بعدما لامس 1312.26 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي.

ونزلت الأسعار أكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع الحالي. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1314.7 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسة عند90.617 ، وكان لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 19 كانون الثاني (يناير) عند 90.744 دولار.

وتترقب سوق الذهب باهتمام شديد الجولة الثانية من شهادة باول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 16.35 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.6 في المئة إلى 977.20 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1042.50 دولار للأوقية.