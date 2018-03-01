الإمارات تعدّ لشراكات اقتصادية مع المكسيك

دعا وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي عبد الله آل صالح، إلى «تأسيس شراكات اقتصادية مع المكسيك تخدم مصالح الطرفين، ويعزز سياسات الأمن الغذائي للدولة من خلال تنويع الأسواق ووجهات الاستيراد». ولفت إلى أن «وجود المنتجات المكسيكية في أسواق الإمارات يتيح لها النفاذ إلى أسواق واعدة كثيرة في المنطقة وفي وسط آسيا وشرقها وشمال أفريقيا».

وناقش اجتماع، عُقد على هامش المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، محاور حيوية لتعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك، بالتركيز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجيستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال والطاقة المتجددة، وخدمات التكنولوجيا المالية المعروفة بمصطلح «فينتك». وقال عبد الله آل صالح، إن الإمارات والمكسيك «يرتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، وشهدت الفترة الماضية حركة واسعة من الجانبين لتعزيز أطر التعاون المشترك، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري». ولفت إلى «تمتع كل من البلدين بموقع جغرافي استراتيجي مرتبط بعدد من الأسواق الواعدة، ما يعزز أهمية تطوير قنوات التعاون المشترك».

وأكد آل صالح «توافر إمكانات كبيرة لتنشيط حركة التجارة الخارجية بين الجانبين، وتنويع سلة التبادل التجاري في ضوء الجهود الحالية لتوسيع آفاق التعاون المشترك، في مجالات المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً».

وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمكسيك «سجل نحو 1.3 بليون دولار نهاية 2016»، لافتاً إلى أن «توقيع البلدين اتفاقات تعاون ثنائي، تساهم في تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي وتشجيع تواجد القطاع الخاص في أسواق البلدين، ومن أبرزها اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار واتفاق تجنّب الازدواج الضريبي، إلى جانب عدد من الاتفاقات النوعية، التي تخدم قطاعات الطيران والسياحة والبحث العلمي والطاقة والتبادل الثقافي».

وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة في المكسيك روجيليو جارزا، على أن بلاده «تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة». وأوضح أن المكسيك «أكبر دولة بين بين بلدان أميركا اللاتينية التي تملك اتفاقات تجارة حرة مع أسواق واعدة، ما يفتح آفاقاً أوسع لتطوير شراكات اقتصادية وتجارية مع الإمارات، التي تشكل بوابة للنفاذ إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وشمال أفريقيا».