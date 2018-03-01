تخفيض الموازنة لترشيد الإنفاق .. ماذا عن ترشيد الفساد !

بعد إثني عشر عاماً من الصرف على قاعدة الإثني عشرية، بعد فترة طويلة من “حلال” السرقة، بعد سنوات من الهدر والفساد والمحسوبيات، أقرّ مجلس النواب موازنة عام 2017 من ضمن سلّة التسويات التي أنهت فراغ مقعد رئاسة الجمهورية. وإذ عفى الله عن ما مضى، سجّلت الكثير من التحفظات والإعتراضات على تلك الموازنة قبل إقرارها بغالبية 61 صوتاً من أصل 73 حضروا الجلسة.

تسوية تلت أخرى، تخللتها مطبات إعتقال الرئيس سعد الحريري في السعودية، والتوتّر على خط الرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون بسبب مرسوم ترقيات ضباط دورة 1994 وصولاً إلى هيجان البلد بسبب تصريحات الوزير جبران باسيل ضد “بلطجية” بري، قبل أن تعود الأمور إلى مجاريها في الصورة العامة وليس الخاصة.

اليوم، ومع تعميم الرئيس الحريري تخفيض المؤسسات والإدارات العامة موازنتها بنسبة 20% تماشياً مع سياسة ترشيد الانفاق، إنطلق قطار الجلسات المخصصة لدرس مشروع موازنة العام 2018 لإحالتها بأسرع وقت ممكن إلى مجلس النواب.

ما هو مصير هذه المناقشات وكيف يمكن الالتزام بهذا التعميم؟ خصوصاً وأن الوزارات طالبت منذ فترة بمبالغ إضافية تؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمبلغ 2000 مليار ليرة عن سقف موازنة 2017 ما يرتّب زيادة ملحوظة في خدمة الدين العام الذي قارب الـ 100 مليار دولار!!

في موازنة العام 2017، إرتفعت النفقات إلى ما يقارب الـ 16 مليار دولار مقابل واردات بـ 12 ملياراً، الأمر الذي يعني بالتأكيد زيادة في العجز وبالتالي في نسبة الدين العام.

كيف يفسّر الخبراء هذا التعميم وإلى أي مدى يمكن الإلتزام به خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه البلد من استحقاقات إنتخابية – إن حصلت – فضلاً عن مشاكل بعض القطاعات الإقتصادية وأولها الكهرباء التي تعاني من عجز مالي كبير إضافة إلى إعتراضات عمالية كبرى، وقطاع المستشفيات الذي تحكم مسيرته مع الدولة كل ما في المد والجزر من قوّة.

مايا نادر

تختلف الرؤى حول توصيف تعميم الرئيس الحريري بخفض ميزانية المؤسسات والإدارات العامة بنسبة 20%، بين متأمّل ومتشائم، فالكل يرحّب طبعاً والبعض يضعها في خانة التحضير لمؤتمرات إقتصادية مستقبلية كبرى ويربطها بنظرة الخارج للبنان كدولة إصلاحية تحاول الخروج من مأزق ديونها المستحقّة العالية الكلفة.

حمدان : وقف الفساد السياسي

الخبير الإقتصادي الدكتور كمال حمدان يتحدّث عن ضرورة ترشيد الفساد السياسي قبل ترشيد الإنفاق المالي، هذا الفساد الذي أثبتت الدراسات والتقارير العالمية أن كلفته بين الـ 10 والـ 15% من الناتج المحلي بأشكاله المختلفة في البلد.

وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي عام 2017 أن كلفة الفساد في لبنان 10 مليارات دولار سنويّاً، بينها 5 مليارات دولار على شكل خسائر مباشرة وداخليّة في الإدارات العامّة. وتشمل هذه الفئة من الخسائر تحديداً الأموال التي يخسرها القطاع العام جرّاء الهدر والتهرّب الضريبي داخل هذه الإدارات. المستفيد من هذه الخسائر المباشرة هم أفراد من المسؤولين والسياسيّين.

أمّا الـ5 مليارات الأخرى، فهي خسائر غير مباشرة (أو خارجيّة) مرتبطة بالاستثمارات وفرص العمل التي يؤدّي الفساد في لبنان إلى فقدانها.وتتشكّل هذه الفئة من الخسائر من الضرائب التي كان يمكن أن تجنيها الدولة من الإنتاج والرواتب والمبيعات من هذه الاستثمارات لو كانت موجودة.

نظراً لهذه الدراسة من جهة ولواقع الحال وارتفاع عدد الفقراء من جهة أخرى، يشدّد حمدان على على ضرورة أن تبدأ السلطة السياسية “المتحاصصة” في وقف الفساد، بما فيها العمولات على الصفقات العمومية وهدر الوقت بتنفيذ المشاريع الإنمائية . إضافة إلى وقف إحتكار 10 % من موظفي الدولة الكبار لأجور العاملين في القطاع العام ، وحرمان ثلاثة أرباع الشعب اللبناني من نظام التقاعد.

في هذا السياق، إعتبر أن الإصلاح يبدأ من ترشيد الفساد السياسي عبر إصلاح جذري يبدأ من رأس الهرم يعيد النظر في البداية بأجور النواب والوزراء.. قبل الحديث عن أية تفاصيل أخرى.

في تقاطع للأفكار، استغرب الاتحاد العمالي العام في لبنان أيضاً هذا التعميم واشار إلى أنه طالما دعا إلى مكافحة الفساد والهدر والزبائنية والمحاصصة في مختلف الوزارات والإدارات ووقف الصفقات العلنية والسرية والتي أقام الدعاوى والمراجعات في وجه بعضها بدافع الحرص على أموال الدولة وتخفيض النفقات غير المجدية، يدعم ما طرح في اللجان المختصة في المجلس النيابي حول معالجة أبواب الهدر ومنها الجمعيات والهيئات الوهمية والإيجارات المرتفعة التي تطيح بألوف المليارات من الموازنة العامة.

ورأى أن “ما طرأ من زيادات في الرسوم والضرائب بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المحقة والمستحقة للموظفين وجد ضالته باقتطاع جزء من الإنفاق الضروري في وزارات مثل وزارة الصحة العامة التي يلجأ إليها فقراء لبنان أم لتعاونية الموظفين أو وزارات مثل الدفاع والأشغال العامة وسواها من الدوائر التي تتصل بحياة الناس اليومية”.

وتوجه كإتحاد إلى الحريري بالقول إنّ ترشيد الإنفاق يكون بسياسة مالية ونقدية واضحة وشفافة ومدروسة قائمة على ضبط مالية الدولة وحدودها ومرافقها الجوية والبحرية والبرية، ووضع حدّ للتهريب والمافيات على أنواعها، وإنهاء السمسرات التي تفوح روائحها في كل القطاعات الحيوية والتي تكلف المواطنين المزيد من الأعباء في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

حبيقة : أفضل الممكن !

تتقاطع آراء الخبراء حول أهمية فكرة الإصلاح وعلى ضرورة البدء به، وفي حين أن الخبير الإقتصادي لويس حبيقة ثقته مفقودة بأن يطبّق أي عمل إصلاحي في لبنان، يتحدّث عن محاولات للترقيع في هذا المجال واعتماد مبدأ ” أفضل الممكن” لأننا لا نستطيع القيام بأكثر من ذلك.

انطلاقاً من هنا، فإن خفض 20% لكل الادرات والمؤسسات العامة أمر ممكن برأيه ولكنه ليس الطريق الأسلم. بحيث أن بعض الوزرات قد تحتاج بحسب أدوارها إلى إعتمادات أكثر من المطروح في حين أن أخرى تحدّد لها ميزانيات قد لا تحتاجها كلها. لذلك فإن الواجب في هذا الإطار بحسب حبيقة القيام بدراسة كل وزارة على حدة بتفاصيل المشاريع المطروحة لتحديد الموازنة المطلوبة لكل مشروع من المشاريع قبل تحديد الإعتمادات اللازمة لها. الأمر الذي يسمح في بعض الأحيان بخفض موازنة وزارة معيّنة بنسبة 50% ورفع أخرى بنسب متفاوتة… وبالتالي فإن الإصلاح الفعلي ينطلق من هذا الإجراء، حيث أن كل وزير أو مدير عام يعرض مشاريع الوزارة ويقيّم النفقات المتوقّعة لتحديد الموازنة المطلوبة.

هذا الإجراء لا يتطلّب الكثير من الوقت بحسب حبيقة الذي أشار إلى أنه حتى لو احتاج لوقت طويل، فإن ما خسرناه من وقت خلال 30 عاماً لا يمكن مقارنته بما يمكن قد نخسره في هذا الإجراء.

وزني: الموازنــة تتأرجـح

الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني يعتبر أن طلي خفض إعتمادات الوزارات بهذه النسبة هو طلب إصلاحي لضبط العجز المرتفع في المالية العامة ووقف التنامي المتسارع للدين العام، ولكن!!

وزني في قراءته لهذا التعميم سجّل عدة ملاحظات أولها وأهمها أن هذا الأمر قد يزيد من خطر إقرار موازنة العلم 2018 لعدة أسباب، أوّلها ضيق المهل الدستورية لاعداد مشروع موازنة جديد، بحيث أن تطبيق هذا التعميم يقتضي طلب الحكومة الى سحب مشروع الموازنة العامة الحالي وتقديم مشروع جديد الى مجلس الوزراء لمناقشته ثم احالته الى لجنة المال والموازنة والهيئة العامة لاقراره ، علماً أن مشروع الموازنة متأخر خمسة أشهر عن المهل الدستورية وان الفترة الباقية للانتخابات النيابية لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

إذاً فإن الإنتخابات النيابية التي قد تبقى مهددة إلى حين إجرائها، تجعل هذا التعميم غير قابل للتحقيق، وتعيد على الأذهان التخوّف من العودة إلى الصرف على قاعدة الإثني عشرية مع تبعاتها السلبية على صعيد الفوضى في الانفاق، والعجز المرتفع، والهدر، وعدم الانتظام المالي، والتقييم السلبي للمؤسسات المالية الدولية وللوكالات التصنيف الدولية!!

إضافة إى ذلك فقد تطرّق وزني إلى بعض التحديات الخارجية التي تواجهها موازنة 2018 وأوّلها إرتفاع أسعار النفط عالمياً أكثر من 15 في المائة، الأمر الذي سينعكس على زيادة عجز مؤسسة كهرباء لبنان لأكثر من 300 مليار ليرة ..

تحديات متعددة تحدث عنها وزني واشار في خلاصة رأيه إلى أن طلب الحكومة خفض اعتمادات الوزارات بنسبة 20% يعتبر رسالـة الى مؤتمـر “سيدر واحد”، رسالة يخشى ان تجعل مشروع الموازنة في خطر. لذلك يقتضي على الحكومة الابقاء على الموازنة الحالية وإقرارها، ثم التعهد بإصلاحات في الموازنة القادمة على صعيد: وقف التوظيف، إصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة الذي سيرتفع لاكثر من 30% حتى العام 2020، إصلاح العجز في مؤسسة الكهرباء، حسن إدارة سيولة الدولة لدى مصرف لبنان التي تتجاوز 10 الاف مليار ليرة، تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تفاصيل التعميم

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية تخفيض موازنتها لمشروع موزانة 2018 بنسبة 20% تماشيا مع سياسة ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة.

وهنا نص التعميم:

“عملا بالسياسة المالية التي تنتهجها الحكومة من اجل ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية وخاصة تلك التي تمويل من الموازنة العامة بكافة اشكال التمويل عند اعداد مشروع موازنتها، تخفيض تقديرات الاعتمادات لكافة بنود الانفاق (بإستثناء الرواتب وملحقاتها) الملحوظة في مشروع موازنتها للعام 2018 بنسبة 20% (عشرون بالمئة).

وعليه يطلب من جميع الإدارات المعنية بهذا التعميم اعادة تقديم مشروع موازنتها المخفضة الى وزارة المالية والى سلطة الوصاية بحسب الأنظمة المالية المرعية الإجراء وذلك في مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ هذا التعميم”.