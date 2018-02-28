إطلاق موجز سياسات عن السياسة الاسكانية مخيبر: السكن هو موضوع امن اجتماعي وغياب التخطيط ينعكس سلبا على حق الوصول الى مسكن

عقدت في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية، جلسة نقاش لإطلاق موجز سياسات بعنوان “يمكنك البقاء في بيروت: نحو سياسات إسكان حضرية شاملة”، شارك فيها النائب غسان مخيبر، المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود والاستاذة في التنظيم المدني منى فواز، وأدارها رئيس المعهد الوزير السابق طارق متري، في حضور عدد من الاكاديميين والناشطين في العمل المدني.

متري

بداية، شدد متري على الحاجة الى “سياسة اسكانية مختلفة تكون اكثر استيعابا لحاجات الفئات الاكثر فقرا في لبنان وتؤمن لهم المسكن بأسعار مقبولة سواء بالتملك او بالايجار”، لافتا الى وجود “وحدات سكنية كثيرة فارغة في بيروت فيما محدودي الدخل يبحثون عن مسكن يؤويهم”.

ورأى ان المطلوب لحل ازمة السكن “جهد عام لبناء مساكن بأسعار مقبولة ما يلقي على المؤسسة العامة للاسكان مسؤوليات كبرى”.

وأوضح أن “الموجز موضوع النقاش يتضمن اقتراحات حلول تحتاج الى متابعة والى رؤية اسكانية جديدة في لبنان هي من مسؤولية الدولة لجهة وضع القوانين وإيجاد الحوافز ووضع الاجراءات التنفيذية”.

فواز

ثم عرضت فواز مضمون الموجز الذي يشدد على ضرورة ان “يكون تأمين السكن الملائم والمستدام من اولويات صانعي السياسات في لبنان، وان تكون للارض قيمة اجتماعية لا ان تكون فقط سلعة كما هو حاصل اليوم”، معتبرة ان من “التحديات التي تواجه لبنان اليوم في موضوع السكن هي الوصول الى المسكن الميسر”.

وتحدثت عن 3 ازمات يعاني منها لبنان اليوم في موضوع الاسكان هي: “العشوائيات التي يتجمع فيها الفقراء وذوو الدخل المحدود والتي ازداد وضعها سوءا مع ازمة اللجوء السوري، قانون الايجارات القديمة وطريقة التعاطي معه ما ادى الى وضع المالك والمستأجر وجها لوجه، وعدم قدرة كثير من الاشخاص على الحصول على قروض من المؤسسة العامة للاسكان”.

وإذ لفتت الى ان “الدول تتعاطى مع موضوع السكن وفق تخطيط سياسة انمائية وتقديم حوافز على العرض ودعم الطلب وتنظيم السوق وتحسين البيئة المؤسساتية والتدخل على مستوى قطاع البناء”، رأت ان “التدخلات الرسمية في لبنان تبقى في اماكن محدودة وتركز على تملك المنازل فيما تبقى القروض السكنية غير كافية وغير متوافرة للجميع، لذا المطلوب توفير اساليب حيازة اخرى وإيجاد سياسات اخرى للتنظيم المدني”.

وشكت من افتقار لبنان الى “الاطار التنظيمي في قطاع السكن والى الادوات المناسبة لدعم بناء مساكن بكلفة ميسرة”.

وتحدثت عن دور البلديات في تأمين مساكن ميسرة، لافتة الى ان “القانون 77 أعطاها صلاحيات في مجال تأمين المساكن لمحدودي الدخل”.

وأشارت الى ان “اوروبا واميركا، واخيرا بعض دول الخليج لا سيما دبي، انتقلت الى مفهوم الاندماج الاجتماعي بمعنى تخصيص نسبة معينة من مساكن بناء جديد لمحدودي الدخل”، معتبرة ان هذه الفكرة “ممكنة التطبيق في لبنان لان قانون البلديات يسمح بذلك”، مقترحة “استعمال اموال الصندوق المخصص لدعم المستأجرين القدماء للفترة التي ينص عليها القانون الى الاستثمار العام في تعاونيات سكنية والانتقال من دعم المالك القديم او المستأجر القديم الى سياسة اسكانية دامجة”.

لحود

بدوره، عرض لحود إنجازات المؤسسة العامة للاسكان ونوعية القروض التي تقدمها لمن يستوفون شروط الحصول على قرض وتاريخ مواكبة الدولة لقطاع الاسكان من خلال انشاء مؤسسات للاقراض السكني.

وشدد على وجوب “تعزيز انتاجية المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستوى الوطني”، عارضا المشاكل التي يواجهها المجتمع والتي “تعوق التنمية والاستقرار السكني، منها استمرار الفقر، الهشاشة الاقتصادية، البطالة، الاستهلاك غير المسؤول، استهلاك الموارد الطبيعية، آثار الحروب، الكوارث، السلوكيات التي ادت الى تغير المناخ”.

ورأى ان “لبنان يحتاج للعودة الى الارياف لتنميتها وتخفيف الضغط عن المدن”.

وقارن بين القروض التي تقدمها المؤسسة وتلك التي تقدمها المصارف التجارية، متحدثا عن “تسهيلات تقدمها المؤسسة للمقترضين عبر ربطها الكترونيا بالدوائر الرسمية المعنية بعملها”.

وأوضح ان “المؤسسة تقدم نحو 50 في المئة من اجمالي القروض السكنية التي تقدمها باقي مؤسسات الاقراض السكني”، داعيا الى “زيادة القدرات المالية للمؤسسة للتمكن من تلبية الطلب”.

ودعا الى “وضع استراتيجية سكنية جديدة تواكب تطور عدد السكان والوضع الاقتصادي”، لا سيما مقارنة مع ما تقوم به دول وضعها شبيه بوضع لبنان ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، والى “اعادة انشاء وزارة الاسكان وتفعيل العمل بوضع قانون للايجار التملكي ووضع سياسة تضمن الحفاظ على الاراضي والبيئة وتلحظ ادارة الاراضي الخصبة”.

مخيبر

أما مخيبر فتحدث عن “افتقار لبنان الى سياسة اسكانية وغياب خطة مرتكزة على جهة مسؤولة عن التخطيط”، آخذا على المرشحين للانتخابات النيابية “خلو حملاتهم من برامج تهم المجتمع مثل ازمة السكن”.

وشكا من “الانعكاسات السلبية لغياب التخطيط على ما يعيشه لبنان من نقص في تأمين حق الوصول الى مسكن”، داعيا المؤسسة العامة للاسكان الى “لعب دورها في وضع سياسة اسكانية والعمل على تنفيذها”، منتقدا “غياب الرابط بين المؤسسة والجهات المعنية بالتشريع”.

وربط قانون الايجارات بالسياسة الاسكانية العامة، شاكيا من “الافتقار الى ارقام تبين الواقع والحاجة”.

وأوضح ان “لجنة الادارة والعدل عندما كانت تدرس مشروع قانون الايجارات الاخير وضعت قائمة عامة بعناوين عامة للسياسة الاسكانية تتجاوز موضوع التملك والايجار لمصلحة الانماء المتوازي للمناطق واعتماد اللامركزية الادارية، وركزت على ضرورة تطوير النقل المشترك لا سيما سكك الحديد لربط المناطق بالعاصمة وببعضها وتخفيف الضغط عن المدن”.

ورأى ان “ارتفاع كلفة العقار مرتبطة بالمضاربات العقارية”، لافتا الى الحاجة ل”ضبط اسعار العقارات ووضع سياسة ضريبية مناسبة وتنظيم المدن وتنظيم استعمال الاراضي اللبنانية”.

وشدد على الحاجة الى “وضع قانون جيد للايجار من ضمن سلة تتضمن قانون الايجارات والايجار التملكي وتطوير حوافز ضريبية للابنية الاجتماعية وحل العلاقة غير المتكافئة بين المالك والمستأجر”.

وأكد ان “السكن هو من حقوق الانسسان التي يكفلها الدستور”، لافتا الى “غياب العمل البحثي لدى اعداد مشاريع القوانين والى غياب الاحصاءات”، مؤكدا ان “عمل المجلس النيابي ليس فقط كتابة القوانين بل وضع رؤية للمستقبل”.

وشدد على ضرورة “إقرار التدرج في الزيادات على الايجارات وصولا الى تحريرها كليا ووضع نظام تعاقدي جديد، وعلى ان تساهم السياسة الضريبية للدولة في ان يكون هناك ابنية اجتماعية، وهذه امور كان يفترض البحث فيها في القانون الجديد لكن قانون الايجارات صدر منفردا من دون الاخذ بهذه الاقتراحات او إيجاد بديل منها قبل اخراج المستأجرين”، مؤكدا ان موضوع السكن هو “أكبر من صراع بين المالك والمستأجر، إنه موضوع امن اجتماعي”.

وطنية