إنخفاض سعر البنزين بنوعيه والغاز 400 ليرة والمازوت 200 ليرة

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان وقارورة الغاز 400 ليرة لبنانية، في حين تراجع سعر صفيحة الديزل اويل 300 ليرة لبنانية وسعر صفيحة المازوت الاحمر 200 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات، أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 26200 ليرة لبنانية

– بنزين 95 اوكتان 25600 ليرة لبنانية

– ديزل اويل للمركبات 17500ليرة لبنانية

– مازوت احمر 17500 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات14400 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر .

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى 66,63 دولارا اميركيا.