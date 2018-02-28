إنطلاق فعاليات المعرض العالمي للاتصالات في برشلونة والجراح التقى مسؤولي شركات عربية ودولية

إنطلقت فعاليات المعرض العالمي للاتصالات 2018 في برشلونة في إسبانيا، بمشاركة لبنان ضمن جناح يضم كل الشركات اللبنانية العاملة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واتت مشاركة لبنان في المؤتمر بمبادرة من وزارة الإتصالات ومجهود من “أوجيرو” لدعم حضور الشركات اللبنانية ودعم توسعها في الأسواق العالمية. وعقد وزير الإتصالات جمال الجراح عدة لقاءات مع الشركات اللبنانية مطلعا منها على آخر الإبتكارات والتطبيقات التي تنتجها.

الى ذلك، شكل المؤتمر مناسبة للقاءات عدة مع شركات عربية ودولية للبحث في مشاريع وزارة الاتصالات وخطتها لتطوير الإتصالات والإنترنت في لبنان.

وفي يومه الثاني في برشلونة، عقد الوفد اللبناني برئاسة الجراح إجتماعا مطولا مع عدد من المسؤولين في شركة Huwaei وكان اللقاء مناسبة لعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة الصينية في لبنان، وخصوصا في تحديث وتطوير البنى التحتية للاتصالات اللبنانية.

وشدد الجراح خلال الإجتماع على “ضرورة أن يكون لبنان مركزا إقليميا للشركة وأن يتم تفعيل مسألة تدريب الكوادر اللبنانية على آخر التطورات التقنية”.

والتقى الجراح مسؤولين من شركة Ericsson الذي إطلع منهم على أبرز الحلول الرقمية والتقنية التي تقدمها الشركة وكيفية الإستفادة منها في خطة تطوير شبكة الإتصالات في لبنان.