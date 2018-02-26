محادثات لدول «نافتا» تستهدف التمهيد لحل القضايا الأكثر صعوبة

تهدف المكسيك وكندا إلى الانتهاء من إعادة صياغة الفصول الأقل إثارة للخلاف مع الولايات المتحدة في اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وذلك في محادثات جديدة بدأت أمس على أمل تمهيد الطريق لحل المشكلات الأصعب قبل انتخابات مقبلة.

وفي ستة أشهر، أحرز المفاوضون تقدماً على صعيد التفاصيل الفنية لاتفاق «نافتا» معدل، لكنهم لم يحققوا تقدماً يذكر في ما يتعلق بالمطالب الأكثر تشدداً التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويستبعد المسؤولون إزالة العقبات الرئيسية التي وضعها البيت الأبيض في أحدث جولة محادثات في مكسيكو سيتي، والتي تتعلق بمجموعة من المطالب من بينها إجراء تغييرات كبيرة في القواعد المنظمة لصناعة السيارات، وآليات فض النزاعات، وفرض بند قد ينهي «نافتا» تلقائياً بعد خمس سنوات.

لكن إذا تمكنت أطقم التفاوض الثلاثة من تسوية الخلافات المتبقية في جوانب تتسم بقدر أكبر من التوافق، فإن المسؤولين يأملون في أن القادة السياسيين سيركزون على التوصل إلى حلول وسط للمقترحات الأميركية الأصعب.

وقال رئيس مجموعة الضغط «المجلس الوطني الزراعي»، بوسكو دي لا فيغا، عن المحادثات التي تستمر حتى الخامس من آذار (مارس) «أعتقد أنه سيتم إحراز تقدم كبير في المسائل الفنية والعقبات الرئيسية المتعلقة بالقضايا الحرجة».

وفور التوصل إلى اتفاق على البنود الفنية، مثل الشركات المملوكة للدولة والحواجز أمام التجارة التقليدية والإلكترونية، فإن نحو عشرة في المئة من الاتفاق المعدل ستترك في نهاية المطاف للقادة السياسيين للعمل عليها، وفقاً لتقديرات فيغا.

وتأمل المكسيك في البناء على الجولة السابقة من المحادثات والتي استضافتها مونتريال، بينما طرحت كندا ما وصفته بحلول «خلاقة» للمطالب الأميركية. وقال مسؤول مكسيكي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية المسألة، «سنجري مناقشات متعمقة بشأن مقترحات كندا».

وبالنسبة لمطالب الولايات المتحدة المرتفعة بشأن مكونات السيارات، تقترح كندا تضمين نفقات الأعمال الهندسية والبحوث والتطوير وأعمال أخرى عالية القيمة في إجمالي الكلفة. وبموجب «نافتا»، فإن 62.5 في المئة من صافي كلفة سيارات الركوب أو الشاحنات الخفيفة يجب أن تأتي من منشأ داخل المنطقة لتفادي فرض رسوم. ويريد ترامب رفع هذا الحد إلى 85 في المئة.

وقال مسؤول مكسيكي «لا يمكن أن يكون لديك مفاوضات ناجحة إذا لم يحدث تغيير في القواعد المتعلقة بالمنشأ… لن تكون 85 في المئة. لسنا متأكدين من الرقم الذي ستكون عليه». وقال وزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو جواخاردو، إن فريقه التفاوضي يهدف إلى تقديم مقترح بخصوص قواعد المنشأ لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وأفاد مسؤول مطلع بأن أي اتفاق نهائي سيتطلب التوصل إلى تفاهم بين ترامب ومسؤولي قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، المختصين بمنطقة «نافتا».

وستجري مناقشة قواعد المنشأ خلال الأيام الثلاثة الأولى من جولة المحادثات. وتقاوم صناعة السيارات في أميركا الشمالية حتى الآن مطالب ترامب معتبرة إنها تضر بالمنافسة وبسلاسل الإمداد في المنطقة.