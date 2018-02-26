برو: لبنان أغلى ب 30 بالمئة من باقي البلدان بسبب الاحتكارات وأولها الاسمنت

لفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو الى “ان لبنان هو الأول في الفساد والتلوث البيئي وبيروت تصنف من اول اربع مراتب في التلوث البيئي عالميا”، مشيرا الى “ان مشكلة الفساد في لبنان هي الاحتكارات”، موضحا “ان هناك 19 قطاع احتكاري في لبنان يشكلون 90 بالمئة من الاقتصاد اللبناني ومن ضمنهم قطاع الاسمنت”.

واعتبر برو في حديث إذاعي “انه من الاجدى استيراد الاسمنت من الخارج، وعندنا الاسمنت مرتفع بسبب الاحتكار”، كاشفا “ان السعر الدولي للأسمنت هو 40 دولار للطن الواحد في حين ان سمنت شكا تبيعه للبنانيين ب 100 دولار”، وشدد على “ان لبنان اغلى ب 30 بالمئة من كل البلدان المحيطة، وأعطى مثال تذاكر شركة الميدل ايست الأغلى في العالم وليس فقط في منطقة الشرق الاوسط”، داعيا الشعب اللبناني “الى التحرك لتغيير هذا الواقع”.