«طرق دبي» تكشف نموذجاً أولياً لتصميم «هايبرلوب» ووحدات تنقل ذاتيّة

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، أن الهيئة «ستكشف خلال مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار»، عن النموذج الأولي لتصميم «هايبرلوب»، الذي يعرض للمرة الأولى في العالم بالتعاون مع شركة «فيرجن هايبرلوب ون». ولفت إلى أنها «ستعرض حزمة من المبادرات، مثل وحدات التنقل الذاتية القيادة ومؤشر الابتكار في التنقل الحضري».

وقال الطاير: «يندرج إطلاق هذه المبادرات في إطار توجهات الحكومة بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وجهود الهيئة لتوفير مواصلات ذاتية القيادة من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل الذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي الذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25 في المئة من رحلات التنقل في دبي إلى ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030». يُضاف إلى ذلك، «تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي وبين السعادة للسكان من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات، تدعم جهود الإمارات في أن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمية، في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021».

واعتبر الطاير أن «مبادرة «هايبرلوب» تأتي ضمن أخرى للهيئة في إطار برنامج مسرعات دبي المستقبل، إذ قطعت الهيئة مع شركة «فيرجن هايبرلوب ون» شوطاً كبيراً في دراسة جدوى المشروع من الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية، وتحديد الخطوط التي يمكن تقنية «هايبرلوب»، أن تعمل عليها، وصولاً إلى تصميم النموذج الأولي الذي يعرض للمرة الأولى في العالم». ولفت إلى أن «تكنولوجيا «هايبرلوب» تستخدم نظام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع نقل الركاب والبضائع، من خلال أنبوب فارغ من الهواء، وصمم النظام بحيث يساعد على رفع المركبة عن المسار في شكل بسيط داخل الأنبوب وتحركها بسرعة تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة، إذ يمكن هايبرلوب قطع مسافة بين دبي وأبو ظبي في 12 دقيقة ونقل 10 آلاف راكب كل ساعة في الاتجاهين».

وقال الرئيس التنفيذي لـ «فيرجن هايبرلوب» روب لويد: «نحن سعداء بالكشف عن النموذج الأولي لتصميم «هايبرلوب» والتقنية الجديدة مع الهيئة». وأكد أن التركيز «سيكون هذه السنة على استمرار التعاون عن كثب مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي للسير في خطوات متقدمة إلى المرحلة المقبلة من المشروع، واستكشاف شبكة أوسع لـ «هايبرلوب» في الإمارات».